Даже если название статьи и выглядит чрезмерным, но печальным фактом остается то, что 50 тысяч смертей – это только по самым скромным подсчетам. Другие подсчеты говорят о более высоких цифрах. Речь идет о Германе Грёхе, министре здравоохранения ФРГ с 17 декабря 2013 года. Речь об отсутствии гигиены в немецких больницах. Речь об отсутствии чувства ответственности за это у самого министра. Неясно, исходит ли эта праздность от неумения, лени, коррупции, нежелания или комбинации их всех. Но ситуация крайне удручающая.

Достаточно привести только следующие факты:

- Ежегодно в немецких медицинских центрах инфицируются от 400 000 до 1 300 000 пациентов;

- Смертность в результате недостатка гигиены составляет 7 500 – 40 000 человек ежегодно;

- 80% немецких больниц не наняли гигиениста (по состоянию на 2008 год);

- Недостаток гигиены в медицинских центрах является неизменной проблемой в течение последних 20 лет;

- 10-43% медицинских центров не соответствуют гигиеническим стандартам в соответствии с информацией федерального правительства от 2014 года;

- По крайней мере, 16% медицинских центров свыше 400 коек не предусматривают наличие в штате гигиениста, но используют при этом внешних консультантов;

- Один внешний консультант обслуживает до 37 больниц;

- 1 545 000 000 евро государственных денег выделяются только на гигиену (с 2013 по 2015 года);

- Министр Грёхе удлинил срок для медицинских центров по обязательному найму гигиениста с 2016 по 2019 год;

- Клиники, которые не соответствуют гигиеническим рекомендациям, могут не опасаться каких-либо санкций со стороны министерства здравоохранения.

При этом Конституционный закон ФРГ (GG Art2 (2) https://dejure.org/gesetze/GG/2.html) четко указывает, что «каждый имеет право на жизнь и физическую неприкосновенность». Судя по всему, это право неприменимо к пациентам немецких больниц. Множество пациентов умирает каждый год от инфекций, связанных с отсутствием должной гигиены. Несмотря на то, что эта проблема продолжается не первый год, ничего не предпринимается для ее устранения.

Почему же министр здравоохранения не предпринимает ничего для исправления ситуации? Почему санкции не применяются к проштрафившимся больницам? Почему до сих пор работают медицинские учреждения, в которых не соблюдаются правила гигиены? Если какой-либо автомобиль не соответствует установленным стандартам безопасности, власти не допускают его выезд на дороги страны. А в сфере здравоохранения все не так.

Именно глава Минздрава ответственен за то, что в стране из-за его праздности каждый год погибает большее число людей, чем от всех террористических актов в Европе, вместе взятых. И эта проблема постоянно находится под пристальным вниманием СМИ.

Например, в 2008 году немецкий еженедельный журнал «DER SPIEGEL» писал, что каждый год из-за отсутствия гигиены в больницах Германии около 800 тысяч человек инфицируются, а 20 тысяч из них умирает. Проблема в том, у больниц нет обязательства по найму гигиениста.

В 2010 году газета «DIE WELT» писала, что микробы убивают ежегодно около 20 тысяч человек. При этом эти смерти могли бы быть предотвращены при наличии более высокого уровня гигиены, считает представитель Германского общества за больничную гигиену (DGKH) Клаус-Дитер Застроу. По его словам, проблема с гигиеной в больницах Германии продолжается вот уже 20 лет.