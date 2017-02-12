 

Ганимат Захид вымогал деньги у этого чиновника новое имя

Автор: Редакция haqqin.az 

В редакцию haqqin.az поступают новые факты о вымогательствах со стороны главного редактора газеты «Азадлыг», одного из идеологов нынешней оппозиции Ганимата Захида.

По информации, с 2013 года по 2016 год Г.Захид вынуждал ректора Бакинского Государственного Университета Абеля Магеррамова платить ему ежемесячную мзду.

В 2013 году студенты БГУ вышли на митинги с требованием приостановления коррупции в университете. Воспользовавшись студенческими волнениями, газета «Азадлыг» выступила с анонсом о начале публикаций в связи с бедственным положением, сложившимся в университете. После выхода этого анонса проректор университета по хозяйственно-административным вопросам Наби Рамазанлы вышел на связь с Ганиматом Захидом.

Абель Магеррамов

Отметим, что Наби Рамазанлы в период правления Народного Фронта Азербайджана (1992-93 гг.) занимал руководящую должность в исполнительной власти Сабаильского района. Он является родственником и доверенным человеком Абеля Магеррамова.

Наби Рамазанлы провел встречу с Ганиматом Захидом и попросил его не писать критические статьи об Абеле Магеррамове, однако Г.Захид отказался исполнять просьбу своего визави. Г.Захид сделал встречное предложение – приостановить публикацию критических статей о БГУ и Абеле Магеррамове в обмен на взятку. Начиная с 2013 года, А.Магеррамов направлял Ганимату Захиду ежемесячно денежные суммы взамен отсутствия критики о А.Магеррамове и БГУ на страницах газеты «Азадлыг». Сотрудничество Г.Захида и А.Магеррамова продолжалось до марта 2016 года.

P.S. Редакция haqqin.az не несет ответственности за достоверность вышеуказанной информации и выражает готовность разместить позицию всех ведомств, о которых идет речь в информации.

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