В России священник на Land Cruiser сбил другого священника

Во Владимире произошло ДТП предположительно с участием двух служителей церкви. Один из них за рулем внедорожника сбил другого священника, пытавшегося перейти дорогу. Об этом сообщают очевидцы в соцсети «ВКонтакте», пишет «Газета.ру».

Авария произошла 11 февраля около 7.30. Toyota Land Сruiser, за рулем которого находился священник, наехал на другого батюшку, переходившему дорогу по нерегулируемому переходу. Кроме того, на этом участке дороги максимальная скорость ограничена 40 км/ч.

Информацию об инциденте местным СМИ подтвердили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Там сообщили, что пострадавший священник в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.