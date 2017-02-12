Ле Пен: «Франция должна отказаться от евро»

Франция должна отказаться от единой европейской валюты, поскольку евро - политическое оружие, лишающее страны суверенитета и служащее закабалению народов. Об этом заявила 12 февраля лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1, сообщает ТАСС.

«Крупные компании - единственные, кто выступает против выхода из евро, потому что в действительности они - единственные, кому выгодна эта единая валюта», - отметила политик, подтвердив, что в случае победы на президентских выборах во Франции она намерена отказаться от евро и вернуться к эмиссии французского франка.

Как подчеркнула политик, единая валюта используется европейской бюрократией для постоянного давления на страны Евросоюза.

«Мне хотелось бы, чтобы французы это поняли, что евро - это не просто валюта, а политическое оружие, которое служит для шантажа разных стран, чтобы вынудить эти страны принять - не только в экономической сфере - политику, которую они отвергают», - отметила Ле Пен.