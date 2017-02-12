В России вертолет рухнул в озеро

Спасательные службы Республики Алтай проверяют информацию о падении экскурсионного вертолета в акватории Телецкого озера, сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах.

"Информация о возможном падении вертолета авиакомпании "Алтайавиа" поступила в спасательные службы от очевидца. К месту предполагаемого падения направлены спасатели", - сказал источник.

Вертолет выполнял экскурсионный полет, на борту находилось пять человек, сообщил он.

Интерфакс не располагает официальным подтверждением этой информации.