Главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади получил ранение при авиаударе на западе Ирака, передают сегодня спутниковые телеканалы Alsumaria и Alhurra со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Сообщения о ранении или ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) ранее неоднократно появлялись в СМИ, но не находили подтверждения.

Как сообщил канал Alhurra, аль-Багдади пострадал 9 февраля при авианалете в городе Эль-Каим, куда прибыл на съезд верхушки ИГИЛ. Авиаудар нанесли иракские ВВС.

По данным канала, главарь получил "тяжелое ранение" и был доставлен в Сирию на лечение. Несколько других террористов погибли.

Как утверждает канал, информация получена от "разведывательного отдела в МВД Ирака".