Гайде Ризаева - украинская активистка, участница Майдана, правозащитник и волонтер украинской армии и переселенцев, дважды побывавшая в плену у сепаратистов. Она единственная крымская татарка, которая крикнула «Слава Украине!», находясь на блокпосту перед вооруженными сепаратистами. О том, что такое война, она знает не по книгам и кинофильмам, и как страдают люди, попавшие в жерло боевых действий, видела своими глазами, испытала на собственном страшном опыте. Потому ее мнение о «Платформе мира между Арменией и Азербайджаном» особенно важно и ценно.

- Недавно собравшись в Баку, армянские и азербайджанские общественные деятели и правозащитники основали «Платформу мира между Арменией и Азербайджаном». Вскоре к миротворческой инициативе один за другим стали присоединяться гражданские активисты из многих стран. Знали ли вы об этом, и если да, то считаете ли это начинание перспективным для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и примирения двух народов?

- О создании «Платформы мира» я была осведомлена. Читала о ее принципах в прессе, да и об этой позитивной инициативе на Украине много говорят сейчас знакомые армяне и азербайджанцы. Все увидели в ней надежду на перемирие. Я тоже очень надеюсь, что это благое дело будет способствовать началу взаимопонимания двух близких мне народов. Начиная с 90-х годов и до сегодняшнего дня и армянским, и азербайджанским народами основательно манипулировали некие силы, развязавшие эту проклятую войну, сея лишь злость, вражду и месть.

Одной из важнейших задач данной платформы, на мой взгляд, должно быть максимальное освещение истоков и подспудных причин конфликта, а также разумное и доказательное разъяснение людям двух национальностей, насколько нецелесообразно решение его военным путём. Этот путь ничего, кроме жертв и нарастания ненависти друг к другу, не принесет.

- Что вы, как человек, который знает о войне не понаслышке, сами можете сказать об истоках карабахского противостояния и о том, как это отразилось на обеих сторонах?

- Если проследить за ходом событий, связанных с Нагорным Карабахом, то можно увидеть, что этот регион не раз становился яблоком раздора на Кавказе. Из-за него не раз лилась кровь. После распада СССР в Карабахе началась полномасштабная война. Арменией было оккупировано 20% территории Азербайджана, 877 населенных пунктов. Лишь по официальным данным, число погибших здесь в 90-х годах составило 18 тысяч человек с обеих сторон, а раненых - 50 тысяч.

Но как человек, знающий, что такое война, смело могу утверждать, что эти цифры в разы занижены. В 1991 году власти Армении не без помощи России изгнали, вырезали, выселили из республики более миллиона азербайджанцев, проживавших в армянских районах и Нагорном Карабахе... Конечно, нельзя утверждать, что убивали только армяне... Война – страшная штука: кто-то нападает, кто-то, естественно, защищается... Одним словом, конфликт в Нагорном Карабахе, кроме вражды, горя, потерь близких, двум ранее дружившим народам ничего не принёс.

- Экс-президент Армении Роберт Кочарян как-то сказал об армянах и азербайджанцах, что они генетически несовместимы...

- Какое вообще право имеет Кочарян утверждать о генетической несовместимости армян и азербайджанцев или каких-либо других народов? Лично во мне преобладает крымскотатарская кровь, но мой дед по отцу - азербайджанец, родившийся в Ереване и в совершенстве знавший армянский язык, традиции армянского народа, считавший себя знатоком армянской кухни. Я сама родилась в Узбекистане, ходила в армянскую школу в Самарканде, так как проживала в районе, где жило много армян.

Соответственно, преобладающее число друзей детства - армяне. Я знаю огромное количество смешанных браков: азербайджанка и армянин, армянка и азербайджанец. И это по-настоящему счастливые и достойные браки. У любви нет нации, и у дружбы нет религии.

- На волне недавних народных протестов многие в Украине предсказывали в Армении второй «майдан». Что вы, как непосредственный участник того самого киевского Майдана, можете сказать по этому поводу: есть ли шанс у армянского народа свергнуть нынешние власти, которых часто называют ставленниками Кремля?

- Относительно предсказаний для Армении подобия украинского Майдана скажу, что на мой взгляд сейчас это было бы самым верным шагом для армянского народа, чтобы свергнуть прогнивший и коррумпированный режим, уже давно не являющийся гарантом свободы и чести страны и народа. Армянские власти сегодня не беспокоит, что граждане страны погибают на фронте, не заботятся о мире, а лишь наживаются на войне. Ведь война - это всегда большие деньги, добытые ценою человеческих судеб. Я по своей натуре больше миротворец, но давно смотрю на происходящее без розовых очков и отчетливо понимаю, что если бы украинский народ не восстал тогда на Майдане, нашими судьбами до сих пор руководили бы трусы и негодяи! Каждая свободная и уважающая себя нация должна любыми путями добиваться справедливости по отношению к себе!

- Если вас пригласят приехать в Баку и принять участие в миротворческом форуме, что вы ответите?

- Скажу, что желание посетить Баку и возможность хоть чем-то помочь двум братским для меня народам - огромное! Я очень люблю Баку, Каспийское море, часто ездила туда с семьей. У меня там живут родные и друзья. Но нельзя забывать, что, побывав уже два раза в плену в «ЛНР» и всячески защищая Украину от российской агрессии, я являюсь для России злейшим врагом. Боюсь, что на территории Азербайджана найдутся сторонники российских властей…

В любом случае, мне приходится думать о своей безопасности - из российской тюрьмы мне уже не выбраться.

Хотя не исключено, что я приму такое приглашение под гарантии неприкосновенности на время пребывания в Азербайджане и уведомив Министерство иностранных дел и Службу безопасности Украины. Как человек, прошедший Майдан, АТО, волонтер группы «Патриот» по освобождению военнопленных, агент группы «Миротворец» я не имею права спокойно реагировать на конфликты других народов. Человек, неуважающий чужую нацию, не может искренне любить и уважать свою. В этом я убеждена…