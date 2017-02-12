 

Грузия воспользуется «делом Лапшина» haqqin.az из Тбилиси

Автор: Грузинское бюро haqqin.az 

«Опыт экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан может быть использован грузинским правительством. В Грузии с 2009 года, то есть после грузино-российской войны 2008 года, действует органический закон (имеющий особый статус и занимающий пограничное положение между конституционными и обычными законами – прим. haqqin.az) «Об оккупированных территориях», который предусматривает тюремные сроки для тех иностранных граждан, которые без согласия Грузии побывали на территории оккупированной Абхазии и Южной Осетии», - сообщил haqqin.az бывший советник президента Грузии по вопросам региональной безопасности на Кавказе в 1997-1999 гг. Вахтанг Маисая.

По его словам, согласно закону "Об оккупированных территориях", принятому Грузией после августовской войны 2008 года, иностранным гражданам разрешено заезжать на неконтролируемые грузинскими властями территории Абхазии и Южной Осетии лишь через Зугдидский (через реку Ингури) и Горийский (Эргнети) муниципалитеты. В противном случае нарушителю грозит штраф или тюремное заключение от 2 до 4 лет.

МВД Грузии по запросу некоторых грузинских СМИ обнародовало летом 2016 года статистику возбужденных уголовных дел по факту нарушения этого закона. Из этих данных следует, что ежегодно количество возбуждаемых уголовных дел в этом направлении сокращается. К примеру, если в 2009 году расследование было начато по 88 фактам (2010 г. – 83, 2011 г. – 55, 2012 г. – 26, 2013 г. – 45, 2014 г. – 36), то в 2015 году таких дел было всего 17, а с 2016 года пока зафиксирован один случай.

К тому же в сравнении с 2009-12 годами – данный закон был смягчен новыми властями Грузии, пришедшими к власти после октябрьских парламентских выборов 2012 года.

По новому законодательству, люди, впервые незаконно посетившие оккупированные территории Грузии, будут наказаны административным штрафом в размере около 400-500 грузинских лари. Повторное нарушение уже предусматривает тюремный срок.

«Данная практика действует весьма эффективно, а в контексте «прецедента Лапшина» станет еще эффективнее. Дело экстрадированного блогера позволит нанести по политическому хулиганству решительный удар в рамках международного договорного права», - уверен Маисая.

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