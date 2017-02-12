Владимир Басов редко дает интервью – надоедает однообразие вопросов, львиная доля которых касается его родителей – Владимира Павловича Басова и Натальи Николаевны Фатеевой. Но для haqqin.az актер сделал исключение.

- Большое спасибо за ваше согласие на беседу.

- Честно говоря, я не большой сторонник интервью, равно как и своей популяризации (смеется). Да и, признаться, несколько поднадоели одни и те же вопросы по поводу моих родителей.

- Думали ли вы об актерской карьере до съемок фильмов «Москва-Кассиопея» и «Отроки во Вселенной»?

- Скажем так, до определенного периода я об актерской профессии даже и не думал. Мы жили на улице Пудовкина, что напротив Мосфильма, там прекрасно знали, что у актрисы Натальи Николаевны Фатеевой есть сын, и меня довольно часто приглашали на фотопробы, на детские фильмы. И я ходил!

И однажды доходился до того, что Ролан Антонович Быков утвердил меня на фильм «Телеграмма». Мне тогда было лет 10. А в последний момент отменил мое утверждение, чему я был несказанно рад. Мне приятнее было играть в футбол с ребятами во дворе, чем сниматься в кино.

Много лет спустя, уже будучи артистом, я встретил Ролана Антоновича во ВГИКе, и он сам завел разговор по поводу того случая с моим утверждением. Честно говоря, я плохо помню все детали фотопроб, но по словам Ролана Быкова, он утвердил меня потому, что в ответ на просьбу его ударить, я ударил.

Кино изначально планировалось снять про юного фашиста, что для меня плохо ассоциировалось с названием «Телеграмма». И когда режиссер увидел, что я действительно смогу ударить, как я прочувствовал и воплотил режиссерскую задачу, ему в голову закралась мысль, что он может испортить мои человеческие качества.

Повторюсь, я плохо помню тот случай, возможно потому, что был еще маленьким десятилетним мальчишкой. Мне было гораздо комфортнее играть на улице во всевозможные спортивные игры – футбол, волейбол, хоккей, баскетбол, гандбол, и проч.

Потом в мою жизнь пришла «Москва-Кассиопея» режиссера Ричарда Викторова. Это была настоящая трагедия, каждую неделю в течении двух лет мою голову травили немецкой краской для волос, из брюнета я стал рыжим, уже по окончании съемок волосы вылезали чуть ли не клочьями. А если внимательно посмотрите картину – брови-то все равно черные! (смеется)

Эти годы, 13 – 14 лет, самое золотое время, мне так хотелось во двор, к друзьям, летом съездить в Пицунду, а вместо этого – съемки! Меня оторвали, а правильнее – вырвали из привычного круга. Честно – не скажу, что я был счастлив.

Когда проходили натурные съемки, я учился в школах Керчи, затем в Ялте, меня туда буквально запихивали, но и я тоже в долгу не оставался и сбегал с уроков, меня как-то раз даже поймали в кинотеатре.

Вы представьте график – с утра до двух дня в школе, а потом съемки до 12 ночи. За прогулы меня решили наказать рублем, и в один прекрасный день мама получила не 100 рублей, а 90 (смеется). Потом была придумана «школа на дому», в гостиницу приходили тетки, которые не учили, а смотрели восторженными взглядами и ставили пятерки. И когда я вернулся в Москву, в свою школу, в родной 8-й класс, то не смог ответить на самый простой вопрос при дневнике, набитом отличными оценками. Нетрудно представить себе последствия. Из круглого «отличника» за год я стал двоечником. Два года были полностью пропущены из-за фильмов «Москва-Кассиопея» и «Отроки во Вселенной». Меня отказывались переводить в 9-й класс!

Все могло бы закончиться весьма плачевно, если бы не вмешалась моя мама, Наталья Николаевна Фатеева, которая была знакома с министром просвещения. Ну а потом все стало на свои места, обычная нормальная жизнь, чему я был очень рад. Избавился от такого кошмара - ну представьте, утром в школу, в 2 часа приходит машина, везет на Мосфильм, съемки в павильонах, смена до 12 ночи, через час я уже дома, ну как тут думать об уроках?

С утра снова в школу, учителя смотрят злыми глазами, специально, как будто испытывая наслаждение, вызывают к доске и ставят единицы, и так все время! Сами понимаете, что такая обстановка только раздражает.

Это сейчас, по прошествии многих лет, понимаешь, как все было здорово! Режиссер может опоздать часа на два, и это шанс выспаться, никто никого не торопит… Не то, что сейчас, выработка 8 минут, как хочешь, так и выкручивайся (выработка – количество суммарного «чистого» времени, отснятого в течение 12-часовой смены, которое будет включено в готовый продукт – прим. авт.).

Но не это сподвигло на актерскую стезю. Скорее, просто некуда было идти. Я писал неплохие стихи, рассказы, была мысль стать спортивным журналистом, ну и так получилось, что в первый год я никуда не поступил. Мама устроила меня на работу в «почтовый ящик» и по этой причине меня не взяли в армию. А на следующий год я поступил к Сергею Федоровичу Бондарчуку во ВГИК. И это очень здорово, что я стал не просто артистом, а кинематографистом.

Кстати, вот вспомнилось - меня как-то утвердил Элем Климов на главную роль в фильме «Убейте Гитлера», но для этого надо было пропустить весь 10-й класс, и я отказался. Позже картину закрыли, а потом снова открыли, она вышла под названием «Иди и смотри» с Алексеем Кравченко в главной роли. А я уже заканчивал ВГИК…

- Всегда интересен момент метаморфозы, что происходит с артистом, когда он решает попробовать свои силы в режиссуре. По-другому видится текст? Осознаются взаимодействия объектов? Видится картинка готового продукта – «от» и «до»?

- Отвечу так – я уверен, что я на своем месте. Я – режиссер. Когда мне было 18 лет, я подавал документы С.А.Герасимову на режиссерский факультет, посылал какие-то рассказы, но как теперь понимаю, это было несколько смешно и несерьезно. Но учась на актера у С.Ф.Бондарчука, первое, что я сделал – поставил спектакль «Гиперболоид инженера Гарина».

Все делали отрывки, минут по 5-7, а я разошелся на часок (смеется)! И сам же сыграл Гарина. И все это было представлено в духе Любимова, того, что Сергей Федорович не любил – представления больше, чем переживания.

И на третьем курсе он предложил меня перевести к режиссеру И.В. Таланкину, без экзаменов. На что я попросил разрешения все-таки закончить актерский факультет (смеется) и получить диплом актера драматического театра и кино. Мне очень повезло, что моим педагогом был С.Ф. Бондарчук, который так же, как и я, и моя жена Оля, режиссуре не учились.

Переход от актера к режиссеру – это не «щелчок» и не «включение». Просто переход. «Щелчок» же происходит у некоторых режиссеров, снявшихся у великих мастеров. И закрадывается мысль - «а я тоже так могу». Но ничего не выходит. Так что режиссерские качества – они либо есть, либо нет. Применительно к себе – повторюсь, я – режиссер.

Эпизоды, яркие роли второго плана, главные роли слабых картин – как бы не мое. В 80-х годах я очень много дублировал, работая на штате в киностудии им. М. Горького. Дублировал все подряд. Это приносило какой–то заработок, ибо студия Горького была основой дубляжа Советского Союза. Прошло некоторое время, не стало и этого.

В 2006 году открыл я свою студию, поздновато, конечно, когда уже у всех все «схвачено».

- Говорят, что профессия режиссера на 70% - это организация съемок, и только на 30% - творчество. Согласны ли вы с подобной точкой зрения?

- Тут не поймешь. В моем случае организация и творчество - это одно и то же. Последние лет 10 снимаю у себя, точнее, мы снимаем вместе с Олей. Снимаем на основе паритета. Она не помощник, а соавтор. Мы как Усков и Краснопольский, как Алов и Наумов!

Много благодарностей слышал от продюсеров еще в пору работы нанятым режиссером, ибо всегда чувствовал, как можно работать быстрее, экономичнее, лучше, что не надо зацикливаться на артистах – «звездах».

Помню слова своего самого первого директора, которого выделил мне «Мосфильм», фамилия его была Миронов, работал еще с Эйзенштейном, когда мы уже заканчивали работу, он сказал, что знает двоих крепких производственников – меня и Евгения Матвеева. А ведь я всего лишь делал то, что мне казалось правильным! И вот пожалуйста – услышать такой комплимент!

При сегодняшней норме выработки цифры, что вы назвали, наверное, наиболее приближены к реальности. Хотя раз на раз не приходится. Иногда, когда кажется, что ничего не получается, и заканчиваешь снимать за 30 секунд до конца смены, не уходя таким образом в переработку.

- Вы снимаете по заказу каналов-вещателей или самостоятельно создаете продукт, который впоследствии реализуете?

- Я создавал свою студию вместе с Максимом Карменом – внуком знаменитого оператора Романа Кармена. У нас нет возможности вкладываться в проекты, а потом продавать. Предлагаем вещателям синопсисы на выбор. Было бы у меня несколько миллионов долларов – снимал бы что хотел.

- Можете ли назвать любимую тему, на которой приходит кураж, творческий резонанс?

- Могу. Это страсть. Точнее, человеческие страсти, накаленные до предела. Стефан Цвейг, грубо говоря. Но это то, чего каналы не берут. Не берут и в министерстве культуры, у них даже выпущена специальная брошюра, что интересно, а что нет.

Ждать, конечно, можно бесконечно долго, но пропадает кураж, а мне ведь не так мало лет. Поэтому и приходится выбирать синицу в руках, а не журавля в небе. Приносишь на канал штук 5 синопсисов, и на самом сомнительном у редакторов загораются глаза. Пытаешься выяснить причину столь бурного интереса, а в ответ звучит загадочная фраза «У нас это хорошо идет!». Здорово, правда? Ну и начинаешь придумывать «правду кино» (смеется).

- Вы на площадке диктатор или же поощряете экспромты?

- Все зависит от конкретного человека, с которым ты работаешь. Есть те, которые четко понимают задачу, к таким, как правило, претензий не возникает. Но бывают и такие, которые начинают из себя что-то строить, к ним и отношение другое. Один актер, исполнитель главной роли, дошел до того, что полностью прекратил общение. А в таких случаях под удар ставится весь съемочный процесс. Такое бывает, когда одолевает звездная болезнь и у человека потихоньку начинает «сносить крышу».

Случается, что и новички, едва попав на площадку, пытаются что-то из себя изобразить, указать режиссеру, разговор бывает недолгим, я просто говорю – «Сделай так». «А почему»? «А потому, что я так хочу»! Это отрезвляет, и оппонент замолкает.

Поэтому порой, чтобы обезопасить себя, я приглашаю актеров, с которыми уже работал, которых знаю, это моя гарантия от эксцессов. На студии Горького рассказывали, что когда снимал Марк Донской и актер не попадал в роль, режиссер ловко изображал падучую, эпилептический припадок, наловчился даже пену пускать изо рта, сбегалась вся группа, стыдила актера, и через некоторое время, как ни в чем не бывало, начинался следующий дубль (смеется).

- Вещатели предпочитают работать со "своими" продакшн-студиями, а те в свою очередь со своими авторами и режиссерами. Как пробиться начинающему автору или режиссеру в такой ситуации?

- Я не очень понимаю нынешнее поколение. У них какие-то другие мозги. Они как будто прикрыты броней. В них больше безразличия, что ли, они всегда найдут способ как пробиться. Мы же более открыты, у нас более естественны реакции на разного рода ситуации.

Хотя всякое бывает. Ну, к примеру, был у меня друг – режиссер. Начал снимать позже меня. Так получилось, что мне позвонил продюсер, с которым я работал, и сказал что такой-то (тот самый режиссер) завалил фильм. Заказчик в ужасе, сам продюсер может сильно материально пострадать.

- Нужно перемонтировать?

- Хуже! Продюсер просил доснять, но пришлось переснять практически все. Я сказал, что это мой друг и я возьмусь за работу только в случае его согласия. Позвонил к нему, пообщались. Друг сказал, что не возражает, ибо ему предстоит работа, 8 серий, так что занят по горло. Ну, а у меня работы нет, добро я получил, и с легкой душой приступил к съемкам.

Картину пересняли и выпустили. Проходит время. Я встречаю своего друга-режиссера в коридорах Мосфильма. Здороваюсь. В ответ молчание. Я интересуюсь, что случилось, и слышу в ответ «Да пошел ты!». Вот так и прервалась дружба, видимо, посмотрел мою работу и что-то щелкнуло в голове.

Проходит еще немного времени. Я связываюсь с одной очень известной компанией, прихожу к ним на беседу и слышу «штамп», что они работают с известными и проверенными режиссерами, на что я сразу интересуюсь предметно – можно ли узнать фамилии. Слышу фамилию экс-друга, и мне смешно, говорю, что я недавно за него переснимал фильм!

Так что в нашей профессии все по большей части – судьба, кому-то везет, а кому–то нет.

- Стараетесь ли вы быть в курсе работ ваших коллег по режиссерскому цеху?

- Мы с Олей часто ходим в кино. Именно кино в кинотеатре. Но тут есть нюанс. То, что идет на экранах российских кинотеатров, совершенно не значит, что то же идет на экранах других стран. В связи с тем, что у нас есть возможность жить в Таллинне, мы предпочитаем посещать кинотеатры этого города. А Эстония – единственная страна в мире, где фильмы демонстрируются с русскими субтитрами. Все фильмы!

Вот в Латвии и Литве этого нет. И нигде нет, хотя как говорят, раньше это практиковалось на Берлинском кинофестивале. И более того – в Таллиннских кинотеатрах совершенно другой репертуар, другие фильмы! В наших же кинотеатрах пускают только то кино, на котором можно заработать. Так что для нас поездка в Таллинн - своего рода мини–кинофестиваль.

Ну и кроме того, есть Apple-TV, так что фильмами мы не обделены, всегда есть возможность посмотреть именно то, чего хочется.

- Расскажите, как проходит ваш досуг.

- (смеется) Для меня досуг – не находиться в Москве, лучше, чтобы это было на берегу моря. Любого моря. Мне нравится ходить по улицам любимого мною Таллинна. Представьте, даже выходя из вагона на вокзале, понимаешь, что дышишь другим воздухом! Мне нравится Вильнюс, люблю путешествовать по Европе – Германии, Франции, Италии…

Когда немного отрываешься от реальности, ощущаешь себя в чуть другом мире. Поэтому стараемся выезжать либо из города, либо из страны. Сменить энергетический фон с напряженного на более спокойный. И просто отдыхать.

- Доводилось ли бывать в Баку? Есть ли желание тут поработать, просто отдохнуть?

- Нельзя снимать там, где отдыхаешь! Это две несопоставимые вещи. Я никогда не был в Баку, но много слышал о вашем городе, и мне интересно было бы в нем побывать, пройтись по набережной, погулять в Старом Городе, окунуться в воды Каспийского моря … Да, и конечно же, повидаться с моим приятелем Мурадом Ибрагимбековым!

- Блиц. Любимый фильм, любимая книга, любимая музыка

- Мне нравятся фильмы Кесьлевского, Вуди Аллена, Иньярриту.

Читаю много, и разное… Когда–то считал, что Томас Манн – гений. Сейчас с удовольствием читаю Диму Липскерова.

Музыкальные предпочтения – самые разные, я могу слушать и классику, и тяжелый рок. Нравятся и Глюк, и Beatles, Uriah Deep, Deep Purple! И конечно же - джаз!

- Ваши пожелания себе, зрителям, читателям.

- Иногда после очередной премьеры читаешь отзывы в интернете и понимаешь, что люди не на то смотрят. Обращают внимание на все, что угодно, кроме того, что нужно увидеть.

К примеру, одного зрителя интересует не происходящее на экране, а технические данные перемещающегося поезда! И таких случаев много. А все от недостатка кинематографической культуры, ведь то, что мы делаем – это не совсем правда жизни, это кино! И это большая ошибка - переносить происходящее на экране в реальную жизнь, равно как и оценивать актера по создаваемым им образам.

Поэтому зрителям хочется пожелать вникать в просматриваемое кино, смотреть повнимательней и отличать хорошее от плохого.

Себе я всегда желаю одного – чуда! Но пока, к сожалению, его не происходит. Тем не менее, я очень надеюсь, что в один прекрасный день зазвонит телефон, и собеседник на том конце провода скажет, как ему нравятся мои фильмы и о желании профинансировать очередную работу.

Между прочим, один раз в моей жизни был подобный случай, и таким образом из пьесы Эдуарда Володарского «Вечерняя заря», с успехом шедшей в 60-е годы, получился фильм «Одинокий игрок». Очень неплохая картина, которая в свое время на фестивале в Триесте получила приз за лучшую режиссуру.

Но все в истории повторяется, так что я - «в ожидании чуда».