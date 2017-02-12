Азербайджанское общество, как, впрочем, и любое другое – неоднородно. И эта «неоднородность» проявляется не только при обсуждении «на кухне» происходящих в стране и вокруг нее событий. Как показали недавние события, неоднородно и сообщество политэмигрантов из Азербайджана в Европе. Некоторые из них остались патриотами своей родины, а вот другие – нет. И особо выпукло это проявилось во время дискуссий, связанных со слушаниями в Европарламенте, в которых приняли участие некоторые политэмигранты.

Напомним, что 6 февраля «активист» Эмин Милли и фактический руководитель Meydan TV выступил с речью о ситуации в Азербайджане и отношениях страны с ЕС на мероприятии в Европейском парламенте в Брюсселе. К этому выступлению присоединилась по скайпу и журналист Хадиджа Исмайлова из Баку. Все это действо было приурочено к визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель и помощь в организации мероприятия оказали члены Европарламента, среди которых, например, небезызвестный Яромир Штетина, депутат ЕП от Чехии, известный своей ярко выраженной проармянской позицией и антиазербайджанскими выступлениями.

Кстати, присутствовать там должен был и глава Европарламента Антонио Таяни, а затем планировалась его встреча с президентом Ильхамом Алиевым. Глава азербайджанского государства от этой встречи решительно отказался.

Действия Эмина Милли и его товарищей до начала этих «слушаний», и после них, осудили в своих выступлениях в соцсетях многие азербайджанские эмигранты, к примеру, Матанат Азизова, проживающая в настоящее время в Чехии.

Свое жесткое несогласие с действиями Эмина Милли выразил и политэмигрант Замиг Мамедли, назвавший его предателем национальных интересов Азербайджана. Сам Мамедли не считает свои действия чем-то из ряда вон выходящими – любовь к родине, по его мнению, - должна превалировать над меркантильными интересами.

В беседе с haqqin.az Замиг Мамедли рассказал, что уже 12 лет живет в Европе, является гражданином Чехии, где работает как политический обозреватель. Отметим, что Замиг Мамедли является активным критиком правительства Азербайджана, и покинул страну, как политэмигрант.

Образование, полученное сначала в Азербайджане (БГУ), а затем и в Чехии – Карловский университет и Пражский университет «Метрополитан» по специальности международные отношения и исследования в Европе позволяет ему здраво оценивать вопросы, связанные с правами человека.

Как считает Мамедли, к сожалению, вопрос «прав человека» стал предметом торга. Не только в Азербайджане, но и во всем мире, и это вызывает разочарование.

«Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель внес ясность во многие вопросы. В то время, когда глава азербайджанского государства проводил официальные встречи, в здании Европарламента было организовано мероприятие под названием «Политическая ситуация в Азербайджане». Когда я увидел список спонсоров этого действа, то был поражен.

А Эмин Милли на своей странице в Фейсбук с гордостью его обнародовал. Среди спонсоров был Яромир Штетина, депутат ЕП от Чехии. Этот человек всю свою карьеру с 1990 года посвятил работе на сепаратистов, говорил о необходимости признания независимости Нагорного Карабаха, занимался проармянской пропагандой. Этот человек оправдывает оккупацию Арменией территорий Азербайджана. Он всегда и в одностороннем порядке без всякой объективности обвинял Азербайджан, а поездки в «НКР» для него – обычное дело. Достаточно просто посмотреть на его страницу в Фейсбук. Ясно, как божий день, что он плотно сотрудничает с армянским лобби», отмечает Мамедли.

«И вдруг этот Яромир Штетина тратит деньги на обсуждение «Политической ситуации в Азербайджане»? Я сам родом из равнинного Карабаха, из Зангелана. Эта тема всегда была очень чувствительной для меня», - подчеркивает собеседник.

Почему же армяне и их лоббистские организации, да и некоторые державы, борются за «права человека и демократию» в Азербайджане? По мнению Мамедли, ответ прост: В Европарламенте, ООН, в ОБСЕ и других организациях идет закулисная борьба. «Армяне пытаются укрепить в международном общественном мнении мысль о том, что в Азербайджане диктатура, нарушаются права человека, в стране ведется антиармянская пропаганда и т.д. Цель у них одна – не допустить возвращения армян Нагорного Карабаха в состав Азербайджана».

Но разве не стоит посмотреть на соседние государства, где фиксировались избиения участников митингов, расстрел парламента и мирных демонстраций. Но именно Баку оказался под прицелом, в отношении Азербайджана используются пресловутые двойные стандарты.

«Другим важным фактором является энергетический. В современном мире этот фактор важнее международных норм и принципов. Примером этого является вмешательство США, Британии, и других стран НАТО в события на Ближнем Востоке и Северной Африке без резолюций ООН, давление на страны Латинской Америки.

Азербайджан имеет серьезные запасы энергоресурсов. И если бы страну возглавлял не Ильхам Алиев, а, к примеру, Махатма Ганди, то все равно «международная общественность» осуждала бы Азербайджан за нарушение прав человека», подчеркнул Мамедли.

Политэмигрант коснулся еще одного важного момента, касающегося Meydan TV. Как уже сообщал haqqin.az, на англоязычной версии сайте этого канала есть обращение о признании так называемого «геноцида армян».

Более того, звучат обвинения в адрес Азербайджана. Самое интересное то, что автор этого текста – некая Рената Ахундова - не существует в природе. «Я уверен в том, что это обращение написал сам Эмин Милли. Мои призывы к Эмину и Габибу Абдуллаевым (Милли и Мунтазир) с тем, чтобы они убрали это позорное обращение остались без ответа», отметил Мамедли.

Еще один любопытный момент: после того, как была раскрыта внутренняя кухня скандального мероприятия в Европарламенте, и были названы его спонсоры, Хадиджа Исмаилова, которая по скайпу присоединилась к слушаниям, и Эмин Милли, второпях внесли изменения в свои выступления, затронув темы Карабаха и армянского президента Саргсяна. «Но это театрализованное представление не отменяет того факта, что Meydan TV признал так называемый «геноцид армян», и что спонсором Эмина Абдуллаева, называющего себя Эмин Милли, является представитель армянского лобби в Европарламенте Яромир Штетина», подчеркивает Мамедли.

Собеседник уверен, что его пост на странице в Фейсбуке, который стал стремительно распространятся по социальным сетям, стал причиной того, что Хадиджа Исмаилова и Эмин Милли внесли изменения в свои выступления.

Теперь что касается собственно причин появления азербайджанских эмигрантов в Европе. Мамедли считает, что только у части из них были причины на переезд в Европу. В Азербайджане проблем в социальной, экономической и политической сферах не меньше, чем в других странах региона. «Однако, у большей части азербайджанских эмигрантов нет достаточно доказательств и материалов для получения политического убежища в Европе. Почти каждый из них – трудовой мигрант. У них нет прав на получение политического убежища. Но в Европе есть люди, которые зарабатывают на том, чтобы из мигрантов делать политических эмигрантов. И этому способствуют СМИ, публикующие соответствующие материалы. Meydan TV, кстати, в их числе», утверждает собеседник,

Оказывается, есть даже наработанный механизм. Например, тех, кто пытался получить политическое убежище в Германии, но не получил его, или тех, кому грозит депортация в Азербайджан, привлекают к различным акциям, проходящим перед посольством Азербайджана в Германии.

«Потом эти люди говорят, что они протестовали, их сняли на фото и видео, снимки и кадры попали в социальные сети, азербайджанская полиция навещала их родственников, и в случае депортации им грозит реальный срок в Азербайджане».

«Лично я считаю, что необходимо интегрироваться в общество той страны, где мы живем, куда переехали. Эти страны для нас – вторая Родина, но первая – Азербайджан. Я гражданин Чехии, но я «чех азербайджанского происхождения».

Как минимум раз в год я приезжаю в Азербайджан. Мы не можем быть безучастными к судьбе Родины. Для меня два вопроса, связанные с Азербайджаном, являются основными и принципиальными. Первый – это территориальная целостность и деоккупация всех территорий. Второе – это сохранение и укрепление светского государственного устройства. Оставшиеся вопросы, такие, как независимость судов, либерализация экономики, улучшение социального положения населения и т.д. будут решены, я уверен. Но самое главное, это то, чтобы в третье десятилетие независимости Азербайджан не вошел половинчатым государством. Необходимо восстановить суверенитет над всеми территориями», - заявил Мамедли.

Но почему же некоторые эмигранты готовы идти на сотрудничество с антиазербайджанскими силами? Отвечая на этот вопрос Замиг Мамедли отметил, что самый главный фактор здесь – это финансы. «Опять же обращу ваше внимание на сайт Meydan TV, где признается так называемый «геноцид армян».

«Я действительно не знаю всех деталей. Не знаю, почему они пошли на этот шаг. Но, думаю, что это было сделано в целях получения гранта или финансовой помощи. За всем стоят деньги. Идейные люди не идут на такое сотрудничество. Это еще и вопрос чести», - подчеркнул собеседник haqqin.az.