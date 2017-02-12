 

В Дубае показали первый «летающий автомобиль» Видео

 

Управление дорог и транспорта Дубая (RTA) представило «летающий автомобиль» на начавшемся в городе-эмирате правительственном саммите World Government Summit. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на издание Khaleej Times.

Созданный китайской компанией Ehang «автономный летательный аппарат» (AAV) является инновационным и экологичным транспортным средством, способным перевозить пассажиров на коротких дистанциях. Видео с этой машиной, которая, в частности, позволит преодолевать дорожные заторы, есть в YouTube.

Каждое транспортное средство обладает своим собственным ключом доступа. Пассажиры смогут задать нужное место назначения при помощи сенсорного экрана и встроенной навигационной системы. Создатели обещают, что сам полет будет плавным и максимально безопасным.

Машина работает на электричестве, ее «крылья» складываются, когда она не находится в состоянии полета, обеспечивая ее компактный размер. В машинах не будет водителей, так как управлять ей смогут и любители, нажав кнопку взлета и затем — посадки. Общий командный центр, который будет контролировать движение этих машин, будет запрещать полеты в условиях плохой погоды.

О сроках запуска в эксплуатацию новых летательных аппаратов в Дубае пока не сообщается.

Форум World Government Summit продлится до 14 февраля.

184 просмотров


Старости
Племянник Ильхама Алиева поднял 170 килограммов
Племянник Ильхама Алиева поднял 170 килограммов
Наша погода
Сегодня 3° / 1°
13 Фев 4° / 1°
14 Фев 4° / 1°
15 Фев 6° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8445 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

В Дубае показали первый «летающий автомобиль» Видео
Критик И.Алиева: "Если бы сам Ганди был президентом в Баку, Запад опять осудил бы Азербайджан эксклюзив
Владимир Басов: «Большая ошибка происходящее на экране переносить в реальную жизнь» в гостях у haqqin.az известный актер и режиссер
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана
Грузия воспользуется «делом Лапшина» haqqin.az из Тбилиси
Легендарная Гайде Ризаева поддержала приезд армян в Баку эксклюзив
Главарь ИГИЛ тяжело ранен арабские источники
В России вертолет рухнул в озеро
Ле Пен: «Франция должна отказаться от евро»
Землетрясение в Турции
В России священник на Land Cruiser сбил другого священника
В Туркменистане избирают Туркменбаши обновлено 18:35
Ганимат Захид вымогал деньги у этого чиновника новое имя
Франк-Вальтер Штайнмайер избран 12-м президентом Германии обновлено
Праздность министра привела к 50 тысячам смертей haqqin.az из Германии
Азербайджан отказал Ираку в проведении футбольного матча
ЧП в аэропорту Гамбурга: десятки пострадавших Обновлено 18:10; Видео
Российские хакеры взломали компьютеры Минобороны Италии итальянские источники
В Хачмазе шехида предали земле фото; обновлено 16:34
Эрдоган о скором взятии Эль-Баба и бесполетной зоне в Сирии
Азербайджанец пытался сбежать в Евросоюз на грузовом поезде
Племянник Ильхама Алиева поднял 170 килограммов
Украина отказалась выдать Лапшина Азербайджану до Беларуси
«Сашик не вернулся из боя! Из Карабаха? Нет, из Донецка…» воскресное чтение
Мавзолей закроют ради сохранности Ленина на два месяца