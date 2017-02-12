Управление дорог и транспорта Дубая (RTA) представило «летающий автомобиль» на начавшемся в городе-эмирате правительственном саммите World Government Summit. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на издание Khaleej Times.

Созданный китайской компанией Ehang «автономный летательный аппарат» (AAV) является инновационным и экологичным транспортным средством, способным перевозить пассажиров на коротких дистанциях. Видео с этой машиной, которая, в частности, позволит преодолевать дорожные заторы, есть в YouTube.

Каждое транспортное средство обладает своим собственным ключом доступа. Пассажиры смогут задать нужное место назначения при помощи сенсорного экрана и встроенной навигационной системы. Создатели обещают, что сам полет будет плавным и максимально безопасным.

Машина работает на электричестве, ее «крылья» складываются, когда она не находится в состоянии полета, обеспечивая ее компактный размер. В машинах не будет водителей, так как управлять ей смогут и любители, нажав кнопку взлета и затем — посадки. Общий командный центр, который будет контролировать движение этих машин, будет запрещать полеты в условиях плохой погоды.

О сроках запуска в эксплуатацию новых летательных аппаратов в Дубае пока не сообщается.

Форум World Government Summit продлится до 14 февраля.