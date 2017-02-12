Он был одним из самых богатых людей России. Летал на личном позолоченном самолете, устраивал дожди из стодолларовых купюр, заказывал себе на день рождения Дженнифер Лопес.

Так начинается документальный фильм российского телеканала ТВ Центр, повествующий о взлете и падении самого эпатажного миллиардера современности на всем постсоветском пространстве Тельмана Исмаилова.

Имя этого человека слышали все. Оно стало отождествлением роскоши и бездумной траты денег. Но если деньги тратятся, да и еще в таком количестве, значит, они откуда-то берутся…

Тельман Исмаилов родился в Баку в бедной семье горских евреев. В 70-е годы его отец получил хорошую должность в торговой сфере и начал обучать азам этого дела своего сына. Торговать обувью Тельман Исмаилов начал в свои неполные 14 лет. В 18 лет он уже занял должность директора крупного магазина. Пока его сверстники мечтали об институте и карьере на заводе, Тельман Исмаилов воротил такими крупными суммами денег, за которые в советское время полагался расстрел.

Тельман Исмаилов по натуре рос очень тщеславным человеком, и вскоре в Баку ему стало тесно и скучно. В 80-е он отправился в Москву покорять всю страну, и вскоре ее он все же покорил.

Практически всем своим успехам Тельман Исмаилов обязан одному человеку – Юрию Лужкову, с которым его свели общие знакомые. Звезда Тельмана Исмаилова загорелась, когда Лужков занял кресло мэра Москвы. Вскоре при покровительстве мэра Тельман Исмаилов начал строить крупнейший проект своей жизни – будущий Черкизовский рынок.

В период дефицита и торгового бума "Черкизон" разросся до неимоверных размеров и занял площадь в несколько десятков футбольных полей. Под Черкизовским рынком располагалась старая сеть туннелей, целый подземный город с населением в 100 тысяч человек. Мигранты-рабы, бандиты, проститутки – основные обитатели подземного города. На территорию «Черкизона» никогда не приезжала полиция и все споры решались личной армией Тельмана Исмаилова. Черкизовский рынок стал центром перевалки наркотиков, следовавших из Центральной Азии.

По самым скромным подсчетам, «Черкизон» приносил Тельману Исмаилову несколько миллионов долларов в день. На эти доходы бизнесмен основал знаменитую «АСТ» - группу из более 30 компаний. Но практически все они были убыточными и существовали лишь для прикрытия. Основной неисчерпаемый поток денег шел с «Черкизона».

В то время, как там день и ночь работали десятки тысяч рабов, Тельман Исмайлов жил как король. Он разбрасывал деньгами направо и налево. Его мероприятия всегда были полны звезд, которых он осыпал золотом и бриллиантами.

Тельман Исмаилов очень любил славу и роскошь. Именно поэтому он загорелся идеей построить самый роскошный отель в мире. На строительство в Турции легендарного отеля «Мардан Палас», названного так в честь отца бизнесмена, ушло более полутора миллиардов долларов. И казалось, что деньги у Тельмана не закончатся никогда.

Но в 2009 году произошло событие, которое нанесло непоправимый урон империи непотопляемого Тельмана. Новые власти Москвы приняли решение снести злополучный Черкизон. Оставшись без нескончаемого притока денег, Тельман Исмаилов обанкротился в считанные месяцы. Сегодня он скрывается от всех – банков, кредиторов и своих бывших компаньонов.

Однако журналисты ТВЦ считают, что на тайных счетах Тельмана Исмаилова еще осталось несколько сотен миллионов долларов и вся эта история с банкротством нужна ему, чтобы просто избавиться от долгов. Несмотря на ужасное финансовое положение, Тельмана Исмайлова все еще часто замечают на крутых тусовках и в окружении проституток, услуги которых оцениваются в десятки тысяч долларов.