 

BMW готова отказаться от американского рынка из-за политики Трампа

 

Введение налога на импортные автомобили в США не пугает компанию BMW, которая готова пожертвовать продажами на этом рынке. Член правления BMW Ян Робертсон сообщил Machinery Market, что компания не собирается закрывать завод в Сан-Луис-Потоси и переносить его в США, сообщает Life.ru.

По заявлению топ-менеджера, на этих мощностях можно выпускать право- и леворульные автомобили любой модели и для любого рынка и производство в Мексике никак не пострадает, если для него будет закрыт американский рынок.

В США у BMW действует завод в Спартанбурге, который является крупнейшим производством компании в мире. В Южной Каролине выпускается более 400 тысяч автомобилей в год, а всего BMW в США обеспечивает рабочими местами 70 тысяч человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 35%-ный налог на автомобили, которые собираются за пределами страны, а после ввозятся для продажи на американском рынке.

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