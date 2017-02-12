Национальная организация сопротивления Азербайджана (ANRO) обратилась к президенту США Дональду Трампу. Азербайджанцы, проживающие в Иране, просят Трампа не считать их иранцами, чтобы они не подпадали под новый миграционный закон, согласно которому в Штаты запрещен въезд гражданам семи стран – Ирана, Йемена, Сомали, Ирака, Ливии, Сирии и Судана.

Как информирует haqqin.az, об этом аравийскому изданию Alweeam сообщил пресс-секретарь ANRO, активист Бабек Челебианлы.

Поздравив Трампа с избранием на пост президента, Челебианлы проинформировал главу государства о том, что представляемая им организация защищает интересы азербайджанцев в Иране.

«Хотелось бы сообщить вам, что иранский режим занял наши исконные земли при помощи силы и жестокости, - говорится в письме. - Мы, жители Южного Азербайджана, заявляем, что Южный Азербайджан – это не Иран. Долгие годы мы проводим мирную борьбу за свободу и окончательное освобождение от господства и угнетения иранского режима. В связи с этим в последние десятилетия многие активисты Южного Азербайджана были вынуждены покинуть родные места и искать убежище в странах Европы и США.

Ваше недавнее распоряжение о запрете въезда в США гражданам семи стран негативно повлияет на деятельность южных азербайджанцев. От имени ANRO мы искренне призываем вас отделять народ Южного Азербайджана от режима иранских лоялистов.

Я прилагаю несколько документов, которые ознакомят вас с Азербайджанским национальным движением в Иране и с нашей организацией. Мы с нетерпением ждем возможности встретиться с вами и более подробно обсудить ситуацию в Иране, а также наше движение. Мы надеемся на сотрудничество».

В приложенных документах рассказывается об истории Южного Азербайджана и создания Национальной организации сопротивления.

«Южный Азербайджан и Национальное движение Азербайджана охватывают обширный регион на северо-западе Ирана, - пишет Челебианлы Трампу. – Там преимущественно живут азербайджанцы. На протяжении всего прошлого тысячелетия большинство правителей, которые правили Ираном, были тюрками. Так было до свержения азербайджанской династии Каджаров в 1925 году, после чего персидский национализм стал доминирующим, а арабофобия, антитюркизм и антиисламизм стали основой для формирования современного иранского государства. Новая власть стала проводить политику ликвидации всего нефарсидского культурно-исторического наследия, стирая все азербайджанское.

Южный Азербайджан, который был самым современным и развитым регионом в империи на протяжении многих веков, внезапно лишается своего экономического положения и быстро становится одним из самых бедных. На протяжении последних восьми десятилетий жители Южного Азербайджана подвергались экономической, политической, социальной и культурной дискриминации и угнетению.

Национальная организация сопротивления Азербайджана была создана в 2006 году. ANRO выступает за экономические, политические, социальные, культурные права и свободы жителей Южного Азербайджана. ANRO осуждает все виды насилия, особенно со стороны государства.

Мы твердо убеждены в том, что все необходимые условия для самоопределения азербайджанцев в Южном Азербайджане должны быть выполнены, и что самоопределение для нашего народа является законным правом».

Отметим, что это письмо вызвало бурю возмущения в иранских СМИ и стало причиной нападок на аравийское издание.