 

Лидер "Хезболлах" оскорбил Трампа

 

Лидер ливанской группировки "Хезболлах" Хасан Насралла заявил, что рад тому, что Соединенные Штаты возглавляет "идиот", пишет в воскресенье The Hill. По мнению Насраллы, это дает надежду "угнетенным" по всему миру.

"У нас вызывает большой оптимизм то, что пока идиот восседает в Белом доме и хвастается своей глупостью, начинается облегчение положения угнетенных во всем мире", - заявил генеральный секретарь "Хезболлах".

Отметим, что США и многие западные страны считают шиитскую военизированную группировку террористической организацией. При этом она участвует в борьбе против ИГИЛ и вооруженной оппозиции в Сирии при активной поддержке Ирана.

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