 

Крупный выигрыш испортил жизнь молодой шотландки

 

Жительница Эдинбурга, выигравшая в лотерею миллион фунтов стерлингов - более $1,2 млн - обвинила организаторов конкурса в том, что деньги испортили ей жизнь. Об этом сообщает The Daily Mirror, пишет Lenta.ru.

Джейн Парк выиграла джекпот в 17 лет, когда впервые купила лотерейный билет. Спустя четыре года девушка пришла к выводу, что не должна была получать крупный выигрыш, не достигнув совершеннолетия. Шотландка пожаловалась изданию, что ей наскучила одежда от известных дизайнеров и отдых на дорогих курортах.

«Иногда мне кажется, что выигрыш в лотерею разрушил мою жизнь», — сказала она.

По словам Парк, крупная сумма послужила для нее причиной серьезного стресса.

«Мне кажется, человек должен иметь возможность выиграть в лотерею после достижения 18 лет», — говорит она.

Организаторы розыгрыша предлагали девушке финансовую консультацию, но шотландка предпочла ей советы членов семьи.

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Крупный выигрыш испортил жизнь молодой шотландки
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