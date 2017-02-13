Бердымухамедова переизбрали Туркменбаши

Действующий глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом республики на третий срок, он набрал 97,69% голосов, заявил в понедельник председатель ЦИК страны, передает РИА Новости.

Ранее Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркмении сообщила, что итоговая явка на выборах президента Туркмении, которые прошли в воскресенье, составила 97,27% избирателей.

На пост президента, помимо Бердымухамедова, претендовали еще восемь кандидатов.

Международные наблюдатели подтвердили, что выборы прошли в условиях открытости и гласности.