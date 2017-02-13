Moody's сохранило суверенный рейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг долговых обязательств Азербайджана на уровне Ва1, сообщает Trend.

Напомним, рейтинг Азербайджана был изменен в феврале 2016 года.

Как было отмечено в декабрьском отчете Moody's, рейтинг “Ва1” поддерживается низким государственным долгом, большим объемом международных валютных резервов и значительными запасами нефтегазовых ресурсов, которые обеспечивают страну существенными доходами.

Хотя аналитики агентства считают государственное финансирование в Азербайджане чувствительным к колебаниям цен на нефть, в то же время подчеркивают, что управляемый уровень государственного долга, который предоставляет возможность привлекать дополнительные заимствования, а также значительные валютные резервы обеспечивают страну достаточным фискальным пространством.

“Рост ВВП Азербайджана в 2017 году ожидается на уровне 1,1 процента. В 2018 году с ростом цен на энергоносители, увеличением объемов кредитования и повышением добычи газа в рамках второй стадии разработки месторождения “Шахдениз” экономика Азербайджана вырастет на 1,9 процента”, - отмечают эксперты Moody’s.