 

Генпрокуратура: «Азербайджан не обращался к Украине за Лапшиным» эксклюзив

Автор: Отдел информации 

«Генпрокуратура Азербайджана не обращалась к Украине с запросом по экстрадиции блогера Александра Лапшина»,  сказал в интервью haqqin.az глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов. 

По его словам, у Генпрокуратуры не было мотивов обращаться к коллегам в Украину, поскольку поиском блогера занимался Интерпол. Генпрокуратура Азербайджана обратилась в Генпрокуратуру Беларуси лишь за экстрадицией Александра Лапшина после его поимки.

Напомним, ранее агентство Regnum распространило информацию о том, что Генеральная прокуратура Азербайджана, обвинившая блогера в публичных призывах к нарушению территориальной целостности страны и отсутствии необходимых документов при пересечении границы, обратилась к Украине с просьбой о выдаче Александра Лапшина, но получила отказ от министра внутренних дел, бакинского армянина Арсена Авакова. После этого Азербайджан обратился к Беларуси.

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