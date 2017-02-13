В Белоруссии начал действовать безвизовый режим с 80 странами

В Белоруссии начал действие пятидневный безвизовый режим. Как сообщает «Мир 24», с 12 февраля в страну без оформления дополнительных разрешений могут попасть, в частности, жители европейских стран, а также граждане США, Японии, Бразилии и Индонезии.

Заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Михаил Портной назвал введение безвизового режима прорывным шагом, однако отметил, что в первые два-три месяца страна не ждет многократного увеличения турпотока. «Но вместе с тем процентов 15-20 — без проблем», — добавил он.

Как уточняет агентство Sputnik, в первый день работы нового режима наплыва туристов, желающих попасть в Белоруссию, не наблюдалось. Первым в Минск прибыл путешественник из Финляндии.