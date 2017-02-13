Любая информация от ИА Regnum требует проверки, причем многократной. Слишком уж велико было число случаев, когда данное СМИ распространяло ложь, чушь, провокацию. Особенно, когда дело касается Азербайджана. Поэтому, сообщение Regnum о том, что Украина отказалась удовлетворить запрос нашей страны об экстрадиции блогера Александра Лапшина нуждается в серьезной перепроверке.

С другой стороны, есть основания предполагать, что такое вполне возможно по причине наличия фактора Арсена Авакова. Действующий глава МВД Украины вполне мог поступить именно таким образом. Потому, что он в первую очередь армянин, а уже потом глава МВД Украины.

Аваков прекрасно понимает, что не может вечно занимать министерское кресло и потому использует любую возможность отстаивать интересы армянской стороны, даже если они идут вразрез с дружественным характером азербайджано-украинских отношений.

Предположу, что при любом ином главе МВД Украины, вопрос экстрадиции Лапшина в Азербайджан в Киеве решили бы положительно. Потому, что обе страны имеют схожую проблему с нарушением территориальной целостности. Потому, что в Украине тоже есть «черный список» тех, кому запрещен въезд в страну после посещения аннексированного Крыма. А экстрадиция Лапшина в Баку создает нужный прецедент для всех стран, оккупированные территории которых посещают профессиональные провокаторы, вроде Лапшина

Но, все эти очевидные фактор вполне могли быть отметены Арсеном Аваковым потому, что для него Лапшин является человеком, пропагандирующим карабахских сепаратистов. Да, в приватных беседах Аваков может соловьем разливаться о том, что среди его знакомых и друзей есть немало азербайджанцев. Да, он может рассказывать, что родился в Баку и любит нашу столицу. Но, все эти приватные разговоры – лишь пустой звук по сравнению с реальностью. А она очевидно доказывает, что Арсен Аваков куда более занят продвижением интересов армянской стороны, чем Украины.

Он, в частности, является одним из главных лоббистов признания Верховной Радой Украины мифического «геноцида армян». Тут имеет смысл напомнить, что существует Конвенция о предотвращении геноцида, подписанная в том числе Арменией. В ней обозначено, что признавать преступление геноцидом имеет право только суд в Гааге. Ни Армения, ни зарубежная армянская диаспора ни разу не обращались в этот суд, потому что понимают, что доказать свой миф в терминах юридических, исторических они не смогут.

Пока, у армянской стороны ничего не получилось, но это не означает, что они оставили свои попытки. Они просто пошли иным путем, добиваясь признания этого мифа на уровне городских и областных Советов. Так, армянская диаспора Украины, одним из важнейших ликов которой является Аваков, превращает Украину в поле турецко-армянского и азербайджано-армянского противостояния.

И с этой точки также вполне логично, что глава МВД Украины мог отказать Азербайджану в просьбе об экстрадиции Лапшина. Да и о чем говорить, если Аваков вообще превратил возглавляемый им орган в маленький филиал Армении. Приведу пару конкретных примеров. В то время, когда Арсен Аваков был депутатом Верховной Рады, его советником работал уроженец Еревана Тигран Авакян. Так вот, став главой МВД Украины Аваков сделал Авакяна своим заместителем по вопросам евроинтеграции.

Кроме того, директором департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД Украины является Мэри Акопян. И это- не единственная армянская фамилия в руководстве МВД Украины. И все они являются близкими друзьями и соратниками главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна – партнера сына беглого президента Украины Виктора Януковича.

Тандем Шатворян-Аваков действует открыто. Шатворян заходит в МВД Украины, как к себе домой. И я вовсе не удивлюсь если выяснится , что решение отказать Азербайджану в экстрадиции Александра Лапшина принималась Аваковым вместе с Шатворяном.