Экс-министра экономики Казахстана подозревают в хищении $3 млн

Бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, которого арестовали в прошлом месяце по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, подозревают в хищении $3 млн при строительстве стекольного завода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на антикоррупционную службу страны.

«Председатель правления АО «НУХ Байтерек» Куандык Бишимбаев организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге (около $3 млн) при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО Orda Glass и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.