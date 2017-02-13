Неизвестные захватили базу крымско-татарского батальона

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Неизвестные люди в военной форме атаковали и захватили базу украинского батальона имени Номана Челебиджихана в селе Чонгар на границе с Крымом. Об этом сообщает Лента.Ру.

Нападение произошло вечером 12 февраля. Вооруженные люди протаранили с помощью бронетранспортера забор и применили огнестрельное оружие, делая предупредительные выстрелы. Весь личный состав батальона был захвачен атакующими.

Сайт радио «Куреш» уточняет, что этот инцидент не комментировало ни одно из украинских силовых ведомств. После захвата территории формирования на базе начали работать сотрудники прокуратуры и взрывотехники.

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