В Румынии продолжаются антиправительственные акции

Десятки тысяч человек приняли участие в антиправительственных митингах, выйдя на улицы Бухареста и других городов Румынии, передает Рейтер.

По данным агентства, в столице Румынии Бухаресте перед государственными учреждениями собрались по меньшей мере 50 тысяч человек, скандируя «Мы хотим работать, а не охранять вас».

Участники подняли над собой кусочки бумаги различных цветов, из которых составили огромный флаг Румынии.

Еще десятки тысяч человек участвовали в протестах в других городах, отмечает агентство.

Антиправительственные митинги в последнее время проходят по всей Румынии, несмотря на то что 5 февраля Кабмин отменил поправки в Уголовный кодекс, из-за которых в стране и начались массовые волнения. Поправки могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Пресса называет акции протеста самыми масштабными за последние 25 лет.