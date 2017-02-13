 

Оштрафованные пешеходы не доплатили в бюджет более миллиона манатов

 

Почти 50% из выписанных в прошлом году штрафов нарушители ПДД из Баку проигнорировали. Это 60 тысяч человек, из-за которых госказна не досчиталась более 1 млн манатов.

Всего в 2016 году сотрудниками дорожной полиции Баку были выписаны штрафы 138 тыс. человек. Чуть менее половины из них оплатить квитанции забыли или не захотели, передает Sputnik Азербайджан со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Баку (ГУ ГДПБ) Вагифа Асадова.

Чтобы решить проблему, служители порядка были вынуждены обратиться за помощью к исполнителям судебных решений. В результате материалы на злостных нарушителей правил дорожного движения ушли не только по местам их жительства, но также на работу и в учебные заведения. Оплатить штрафы придется не добровольно, а по принуждению – из зарплаты, стипендии или прочего материального дохода.

Кстати, расстаться с долгом за нарушение ПДД выгодно до мая: тогда, согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджана, размер штрафа вырастет с 20 до 30 манатов.

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