 

Госкомстат раскрыл годовую инфляцию в Азербайджане

 

Инфляция в Азербайджане в январе 2017 года составила 2,3%. Как сообщили АПА в Госкомитете по статистике, при этом продовольственные товары подорожали относительно декабря 2016 года на 2,8%, непродовольственные товары – на 2%, услуги населению – на 1,9%.

По данным Госкомстата, среднегодовой рост цен по итогам января составил 11,9%, в том числе продовольственные товары за год подорожали на 14,5%, непродовольственные товары – на 12,3%, услуги – на 8%.

В группе продовольственных товаров рост цен в январе зафиксирован на рис, муку, гречневую крупу, макаронные изделия, говядину, баранину и курятину, рыбную продукцию, колбасные изделия, молочную продукцию, сыры и яйца, сливочное и растительное масло, сахар и сахарный песок, кофе, чай и какао, яблоки, груши, айву, гранат, помидоры, апельсины, мандарины, бананы, капусту, зелень, помидоры, огурцы, картофель, лук, чеснок, морковь, свеклу.

По группе непродовольственных товаров рост цен в отчетном месяце зафиксирован на ткани, одежду и обувь, стройматериалы, лекарства, мебель и предметы домашнего обихода, ювелирные изделия, ковры и прочие напольные покрытия, стеклянные изделия, посуду и кухонную утварь, бытовые приборы, персональные компьютеры, канцелярские принадлежности, легковые автомобили и запчасти к ним.

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