Новая функция банкоматов Kapital Bank

Kapital Bank добавил новую функцию в набор операций и услуг АТМ сети банка. Отныне владельцы всех платежных карт всех банков страны могут пополнить свой счет посредством банкоматов Kapital Bank. Комиссия при этом составит 1% от общей суммы операции. Более подробная информация о тарифах по платежным картам Kapital Bank - https://kapitalbank.az/useruploads/terms/tarifler_kartlar.pdf.

На данный момент Kapital Bank имеет около трех миллионов держателей платежных карт. Безостановочная, стабильная работа процессинг-центра в течение недели, а также постоянное инновационное развитие центра является существенным преимуществом Kapital Bank, который имеет свыше 600 банкоматов и 9 000 POS-терминалов по всей стране.

Следует отметить, что Kapital Bank является членом международных платежных систем MasterCard International и Visa International. Карты Visa можно заказать во всех филиалах Kapital Bank или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в валютах: манатах, долларах США и евро, срок действия - 1, 2 и 3 года.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и четырех отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.