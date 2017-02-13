Патриарха Илию II хотели отравить

Католикоса — патриарха всея Грузии Илию II пытались отравить, сообщает грузинский телеканал «Рустави 2». По его информации, задержан руководитель службы по управлению имуществом Патриархии и директор медицинского центра имени святых Иоакима и Анны отец Георгий Мамаладзе. Судебный процесс состоялся накануне в Тбилисском городском суде.

Спецоперация по задержанию Мамаладзе была проведена в пятницу, 10 февраля, в Тбилисском международном аэропорту, когда он направлялся в Германию к патриарху. «Рустави 2» со ссылкой на источник сообщает, что через несколько часов после задержания Мамаладзе в Берлин выехал руководитель службы госохраны Анзор Чубинидзе. Он вернулся в субботу, 11 февраля, с начальником службы охраны патриарха Сосо Оханашвили. В течение нескольких часов в Главной прокуратуре проводился допрос Оханашвили, который накануне вернулся в Берлин. Сейчас охрана патриарха усилена.

Телеканал связался с архиепископом, владыкой Якобом, находящимся с патриархом в Германии. На вопрос: «Кто сейчас охраняет патриарха, и подтверждается ли факт попытки отравления?» он ответил, что не хочет «сплетничать и на эту тему будет говорить после возвращения в Тбилиси».

«Когда вернусь в Тбилиси, все прояснится. Тогда вы сможете мне позвонить… Сейчас отсюда не хочу сплетничать», — заявил владыка. «Когда приеду в Тбилиси, абсолютно все станет ясно», — приводит его слова Sputnik Грузия.

В настоящее время состояние здоровья патриарха стабильное. Его готовят к операции, которую проведут сегодня немецкие врачи.