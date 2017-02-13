Рубль стремительно укрепляется к доллару

Курс рубля против доллара и евро обновляет максимумы за полтора года на фоне роста интереса инвесторов к российским активам в рамках carry trade.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10:28 мск понедельника снижался на 0,14 рубля — до 58,1 рубля, курс евро — на 0,15 рубля, до 61,80 рубля, следует из данных Московской биржи.

При этом с начала торгов доллар уже снижался до 57,9625 рубля, евро – до 61,32 рубля, что является минимумами с июля и июня 2015 года соответственно.

Инвесторов привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик. Это поддерживает спекулятивный приток валюты в Россию в рамках carry trade.