 

Рубль стремительно укрепляется к доллару

 

Курс рубля против доллара и евро обновляет максимумы за полтора года на фоне роста интереса инвесторов к российским активам в рамках carry trade.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10:28 мск понедельника снижался на 0,14 рубля — до 58,1 рубля, курс евро — на 0,15 рубля, до 61,80 рубля, следует из данных Московской биржи.

При этом с начала торгов доллар уже снижался до 57,9625 рубля, евро – до 61,32 рубля, что является минимумами с июля и июня 2015 года соответственно.

Инвесторов привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик. Это поддерживает спекулятивный приток валюты в Россию в рамках carry trade.

1404 просмотров


Старости
Племянник Ильхама Алиева поднял 170 килограммов
Племянник Ильхама Алиева поднял 170 килограммов
Наша погода
Сегодня 4° / 1°
14 Фев 5° / 1°
15 Фев 6° / 2°
16 Фев 4° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8378 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN


Новостная лента

ОПЕК потребует увеличить сокращение добычи нефти у стран вне картеля
Ночные гулянья одинокой невесты на Торговой напугали соцсети видео
Часть Агсу осталась без света
Армянские войска обстреляли позиции азербайджанских войск из минометов
Рубль стремительно укрепляется к доллару
Путин первым поздравил Туркменбаши
Землетрясение на Каспии
Итак, Америка против всех наша аналитика
Патриарха Илию II хотели отравить
Новая функция банкоматов Kapital Bank
Госкомстат раскрыл годовую инфляцию в Азербайджане
Оштрафованные пешеходы не доплатили в бюджет более миллиона манатов
В Румынии продолжаются антиправительственные акции
Неизвестные захватили базу крымско-татарского батальона
Глава МИД Грузии на переговорах с Ильхамом Алиевым
Три человека погибли от угарного газа в Баку
Госнефтефонд Азербайджана инвестировал в Японию 100 миллионов
Экс-министра экономики Казахстана подозревают в хищении $3 млн
Аваков превратил МВД Украины в маленькую Армению наша реплика
В Белоруссии начал действовать безвизовый режим с 80 странами
Мировые цены на нефть снижаются
Северная Корея заявила об успешном испытании баллистической ракеты
В Баку повесился парень
Генпрокуратура: «Азербайджан не обращался к Украине за Лапшиным» эксклюзив
Азербайджанские войска уничтожили еще один армянский отряд Ночные бои в Карабахе; видео