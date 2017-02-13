 

ОПЕК потребует увеличить сокращение добычи нефти у стран вне картеля

 

Члены ОПЕК выполняют соглашение о сокращении добычи на 92%, страны вне ОПЕК - на 50%, заявил в понедельник журналистам министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук, передает ТАСС.

"Сейчас страны - участники (оглашения выполняют свои обязательства не на 100%, - сказал он. - В феврале мы обсудим с четырьмя странами вне ОПЕК увеличение сокращения".

"Наша цель - обеспечить стопроцентное выполнение обязательств странами", - заключил кувейтский министр, не уточнив, какие именно четыре страны он имел ввиду.

В конце прошлой недели Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что 11 стран, не входящих в ОПЕК и участвующих в сделке по сокращению добычи нефти, снизили ее производство в январе на 269 тыс. баррелей в сутки, что составляет примерно 48% от плана. Всего не члены ОПЕК должны убрать с рынка 558 тыс. баррелей в первом полугодии этого года от уровня октября 2016 года. Всего в сделке участвуют 11 нерезидентов картеля, среди которых Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, республики Судан и Южный Судан.

Согласно данным, МЭА Россия снизила производство на 60 тыс. баррелей от уровня октября, тогда как, по заявлениям российского Минэнерго, эта цифра составляет 117 тыс. баррелей. Азербайджан, Казахстан и Оман ранее заявляли, что полностью выполнили квоту по сокращению.

В то же время добыча стран ОПЕК в январе 2017 года снизилась на 1 млн баррелей, до уровня 32,06 млн баррелей в сутки. Таким образом, соглашение о сокращении добычи выполнялось картелем на 90%, считают в МЭА. Некоторые производители, включая Саудовскую Аравию, сокращали с опережением, отмечалось в отчете. При этом общее снижение добычи по картелю было частично компенсировано возросшими поставками со стороны Ливии и Нигерии, которые не обязаны сокращать добычу согласно условиям сделки.

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ОПЕК потребует увеличить сокращение добычи нефти у стран вне картеля
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