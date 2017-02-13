 

Стамбульский стрелок хочет себе смертного приговора

 

Абдулгадир Машарипов, напавший в новогоднюю ночь на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакей, сообщил суду, что хотел бы, чтобы ему вынесли смертный приговор. Об этом в понедельник сообщает газета Sabah, приводящая выдержки из показаний террориста в суде, передает ТАСС.

Машарипов сообщил, что получил приказ совершить теракт в Стамбуле от некоего Абу Джихада, с которым лично никогда не встречался. Этот человек через курьера доставил по адресу проживания стрелка автомат с шестью полными магазинами и три ручные гранаты.

«Я член группировки «Исламское государство», моей целью было убийство христиан. Абу Джихад сказал, что они собираются на площади Таксим»,  сказал Машарипов.

Однако 31 декабря на Таксиме было очень большое число полицейских, тогда стрелок, по согласованию с Джихадом, выбрал целью клуб Reina.

«Я открыл беглый огонь по посетителям, потом бросил две гранаты; одну подорвал, держа около своей головы, но выяснилось, что она была светошумовой, и я не умер. Будет хорошо, если меня приговорят к смертной казни, потому что я пришел в клуб умереть»,  сказал Машарипов.

В Турции, однако, смертная казнь отменена.

Он также пояснил, что вышел из клуба свободно. Террорист оставил внутри оружие и часть одежды, а поскольку на его лице были раны и кровоподтеки от взрыва гранаты, сотрудники полиции посчитали его пострадавшим. В неразберихе они вывели его из клуба и оставили ждать на тротуаре. Оттуда Машарипов самостоятельно пешком и на нескольких такси смог добраться до тайной квартиры ИГ в другом районе Стамбула.

Как отмечает Sabah, Машарипов не раскаялся в содеянном и считает свою акцию местью мусульман христианскому миру. После этих показаний суд 11 февраля принял решение арестовать террориста. В настоящее время он находится в стамбульской тюрьме Силиври, где будет дожидаться окончания судебного процесса.

Уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов в ночь на 1 января, вооружившись автоматом, устроил стрельбу в ночном клубе Reina: его жертвами стали 39 человек, 16 из них - иностранцы: подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании, граждане России, Ливана, Ливии и Израиля. Экстремисты ИГ взяли на себя ответственность за данную вылазку. Во время захвата Машарипова в квартире, где он укрывался, было обнаружено около $200 тыс., которые являлись платой исполнителю теракта.

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