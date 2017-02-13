 

Синоптики предупреждают о морозе и гололеде

 

14 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня в основном без осадков. Однако ночью местами на полуострове возможен слабый снег.

Северный ветер днем сменится на умеренный юго-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2° мороза, днем 2-5° тепла, в Баку ночью до 1° мороза, днем 3-5° тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 мм до 771 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 85-95%, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидается снег, днем в большинстве районов в основном без осадков. Кое-где возможен туман. Западный ветер днем усилится в горных районах. Температура воздуха ночью составит 0-4° мороза, днем 2-6° тепла, в горах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

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