 

Атамбаев о своем имуществе на Кипре

 

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев дал указание Генеральной прокуратуре республики проверить озвученную одним из лидеров оппозиции информацию о наличии у главы государства имущества на Кипре. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба киргизского лидера, передает ТАСС.

«Президент поручил генеральному прокурору Индире Джолдубаевой провести проверку по опубликованному в некоторых СМИ заявлению лидера фракции «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева о якобы «найденных» им на Кипре материалах по имуществу главы государства и принять все предусмотренные законодательством меры»,  говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после завершения проверки Генпрокуратура «должна проинформировать президента и общественность» о результатах работы.

Лидер входящей в состав парламентской оппозиции партии «Ата-Мекен» («Отечество») Омурбек Текебаев заявил в понедельник в Бишкеке, что он располагает сведениями о возможном наличии у президента Киргизии имущества на Кипре. Оппозиционер предположил, что Атамбаев может располагать активами, которые находятся в «офшорной зоне».

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