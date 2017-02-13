Главы МИД Азербайджана и Грузии об отношениях Баку и Тбилиси

«Отношения Азербайджана и Грузии основываются на дружбе и партнерстве, и сегодня перед нами стоит задача углубления и укрепления этих отношений», — сказал в понедельник министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на брифинге по итогам переговоров со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе, сообщает пресс-служба МИД.

Между Грузией и Азербайджаном существует политический диалог на высоком уровне, сказал в свою очередь министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

Азербайджан и Грузия поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, сказал министр, добавив, что две страны намерены продолжить развивать экономическое сотрудничество как на двустороннем формате, так и региональном уровне.

«Энергетическое сотрудничество — одна из составляющих нашего экономического сотрудничества», — сказал Джанелидзе, добавив, что две страны также планируют укреплять сотрудничество в сфере взаимного инвестирования и транспорта.