Заявка на четвертый срок Владимира Путина

Очередной президентский срок Владимира Путина отвечает интересам российского бизнеса, заявил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью телеканалу НТВ.

«Возвращаясь к теме предсказуемости и стабильности. Безусловно, бизнес заинтересован в том, чтобы Владимир Путин пошел на новый срок. Во-первых, потому что его политическая программа и экономическая программа понятны. Другое дело, что не все удается быстро довести до реализации. Но, поскольку он заинтересован в том, чтобы эта реализация была, и новых лозунгов не только не ждем и не хотели бы, чтобы менялась политика, ориентированная, например, на развитие экономических свобод в стране. Мы хотели бы, чтобы она была полностью реализована», — сказал Шохин.