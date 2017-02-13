DəmirBank частично подтвердил информацию haqqin.az о хакерской атаке и похищении крупных сумм денег.

В пресс-релизе банка говорится, что вторжения в счета клиентов банка со стороны хакеров не было.

Банк официально заявляет, что 6 февраля были предприняты попытки незаконного вмешательства в систему банка и присвоения денежных средств. Автоматическая система безопасности предотвратила большую часть незаконных операций.

«Банк официально уведомил правоохранительные органы о произошедшем», — говорится в сообщении DəmirBank.

Напомним, несколько дней назад haqqin.az со ссылкой на источники в банковской сфере заявил о хакерской атаке на DəmirBank, в результате которой было похищено три миллиона долларов.