Азербайджанский боец обещает побить двух соперников из России

Азербайджанский боец Нариман Аббасов бросил вызов российскому спортсмену Сайгиду Алибекову, пригласив его драться в Баку.

«Надеюсь, Сайгид Алибеков не «домашний чемпион» и готов драться не только на краю света, то есть в своем родном Владивостоке, — цитирует haqqin.az слова Аббасова, опубликованные на странице Fight Nights Global в Фейсбуке. — Как насчет Баку, Сайгид? Давай, разберись сначала с Диего Брандао, а затем приезжай со своим поясом в Азербайджан. Обещаю, домой ты отправишься уже без него (смеется). Пока ты будешь решать вопросы с Брандао, я по-быстрому разберусь с парнем из команды Хабиба Нурмагомедова. Кстати, приглашаю тебя 23 февраля на мой бой в Химки. Приезжай и посмотри мне в глаза после боя».

Напомним, 23 февраля в Химках Нариман Аббасов (70,3 кг) в рамках Fight Nights Global 59 встретится с россиянином Артуром Зайнуковым, который входит в команду знаменитого Хабиба Нурмагомедова, в активе которого 24 победы и 0 поражений в смешанных единоборствах.

В тот же день другой представитель Азербайджана Эльнар Ибрагимов (57,5 кг) будет драться с армянином Вартаном Асатряном, представляющим Россию.