 

Азербайджанский боец обещает побить двух соперников из России

Автор: Отдел спорта 

Азербайджанский боец Нариман Аббасов бросил вызов российскому спортсмену Сайгиду Алибекову, пригласив его драться в Баку.

«Надеюсь, Сайгид Алибеков не «домашний чемпион» и готов драться не только на краю света, то есть в своем родном Владивостоке,  цитирует haqqin.az слова Аббасова, опубликованные на странице Fight Nights Global в Фейсбуке.  Как насчет Баку, Сайгид? Давай, разберись сначала с Диего Брандао, а затем приезжай со своим поясом в Азербайджан. Обещаю, домой ты отправишься уже без него (смеется). Пока ты будешь решать вопросы с Брандао, я по-быстрому разберусь с парнем из команды Хабиба Нурмагомедова. Кстати, приглашаю тебя 23 февраля на мой бой в Химки. Приезжай и посмотри мне в глаза после боя».

Напомним, 23 февраля в Химках Нариман Аббасов (70,3 кг) в рамках Fight Nights Global 59 встретится с россиянином Артуром Зайнуковым, который входит в команду знаменитого Хабиба Нурмагомедова, в активе которого 24 победы и 0 поражений в смешанных единоборствах.

В тот же день другой представитель Азербайджана Эльнар Ибрагимов (57,5 кг) будет драться с армянином Вартаном Асатряном, представляющим Россию.

1257 просмотров


Старости
Южный Азербайджан обратился к Трампу
Южный Азербайджан обратился к Трампу «Не считайте нас иранцами»
Наша погода
Сегодня 3° / 1°
14 Фев 5° / 1°
15 Фев 7° / 2°
16 Фев 4° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8378 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN


Новостная лента

При использовании какой банковской карты не удерживается комиссия?
В Пакистане запретили День святого Валентина
Рамин Гулузаде – новый министр транспорта
Ильхам Алиев отправил в отставку Зию Мамедова обновлено
Ильхам Алиев упразднил Министерство транспорта обновлено
Массовая драка армянских и казахских футболистов в Турции видео
Сторонники Саакашвили ворвались в мэрию Тбилиси
Запад меняет декорацию: авторитаризм вместо демократии Да здравствует национальная колбаса!
Азербайджанский боец обещает побить двух соперников из России
DəmirBank о своем ограблении По следам наших выступлений
Заявка на четвертый срок Владимира Путина
Главы МИД Азербайджана и Грузии об отношениях Баку и Тбилиси
Атамбаев о своем имуществе на Кипре
Синоптики предупреждают о морозе и гололеде
Стамбульский стрелок хочет себе смертного приговора
Ильхам Алиев поздравил Штайнмайера с победой
ОПЕК потребует увеличить сокращение добычи нефти у стран вне картеля
Ночные гулянья одинокой невесты на Торговой напугали соцсети видео
Часть Агсу осталась без света
Армянские войска обстреляли позиции азербайджанских войск из минометов
Рубль стремительно укрепляется к доллару
Путин первым поздравил Туркменбаши
Землетрясение на Каспии
Итак, Америка против всех наша аналитика
Патриарха Илию II хотели отравить