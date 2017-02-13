Сторонники Саакашвили ворвались в мэрию Тбилиси

Несколько десятков членов партии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, перекрыли вход в мэрию Тбилиси и пытались ворваться в здание, требуя встречи с мэром Давидом Нармания, передает РИА Новости.

Официальная страница партии в Facebook ведет прямую трансляцию с места происшествия. Мобилизованы бригады патрульной полиции, усилена охрана у здания.

Участники акции выражают протест в связи с выдачей государственной компенсации в размере 1 миллиона лари (около 300 тысяч долларов) семье судьи апелляционного суда Наты Назгаидзе, которая рассматривала дело оппозиционного телеканала "Рустави 2".

Протестующие обвиняют мэрию в коррупции, требуя вернуть потраченные средства в бюджет Тбилиси и отставки мэра. На прошлой неделе сторонники Нацдвижения провели акцию-шествие в поддержку "Рустави 2".