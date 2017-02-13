 

Массовая драка армянских и казахских футболистов в Турции видео

 

В ходе товарищеской встречи казахстанского «Кайсара» и ереванского «Бананца» в Турции между игроками команд вспыхнула массовая драка. 

Как сообщает  Sports.kz, спровоцировал потасовку футболист кызылординцев Максат Байжанов. Видеозапись инцидента была опубликована в Сети.

По имеющимся данным, Байжанов намеренно спровоцировал соперника, в результате чего началась драка. В конечном итоге арбитр принял решение об удалении с поля капитана ФК «Кайсар» и одного из игроков «Бананца».

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу казахстанской команды.

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