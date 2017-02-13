 

Ильхам Алиев упразднил Министерство транспорта обновлено

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о создании Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Новое министерство возглавит Рамин Гулузаде, ранее занимавший должность министра связи и высоких технологий Азербайджана.

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок подготовить проект Положения о Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, а также предложения о структуре и общей численности сотрудников министерства и представить президенту Азербайджана;

в двухмесячный срок подготовить предложения по приведению в соответствие актов президента Азербайджана и представить Президенту Азербайджана;

в трехмесячный срок обеспечить приведение в соответствие нормативно-правовых актов Кабмина и проинформировать президента Азербайджана;

проконтролировать приведение в соответствие нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать президента Азербайджана об исполнении;

решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Минюсту поручено обеспечить в связи с созданием Министерства транспорта, связи и высоких технологий приведение в соответствие нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера и проинформировать Кабмин.

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