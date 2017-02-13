Социал-демократические идеи, которые десятилетиями диктовали политическую моду от Ла-Манша до Миссисипи, вдруг обнаружили свою несостоятельность. Их кризис напоминает фиаско социализма, чтобы считать его случайным и кратковременным.

Призрак бродит по Европе…

Они ведут наступление широким фронтом, прибирая к рукам власть - европейские националы, запугивая обывателя иррациональными страхами, создают ложное впечатление того, что возможны примитивные решения многочисленных социальных проблем и наиболее тревожной из них, свалившейся как снег на голову – ближневосточных мигрантов. Не надо быть провидцем, чтобы прогнозировать: сегодня европейский национализм ополчился против арабов и африканцев, завтра их начнет раздражать наплыв поляков, украинцев, русских, хлынувших в Европу в поисках спасения от собственных национал-переворотчиков.

И опять как в далекое марксово время - «Призрак бродит по Европе…»? Но теперь уже призрак национализма – от крайнего нацизма, почти фашизма, до лицемерного национал-демократизма. А может, я в своем бакинском далеко что-то преувеличиваю? Но вот видение тех, кто наблюдает за политическим противостоянием в ЕС из непосредственной близости. Ханс-Юрген Шламп, немецкий политолог: «Это почва, на которой в Европе взрастает новый призрак. Это призрак национализма». Он оказывается многолик, правый национализм: «В правоэкстремистской среде в Норвегии лидеры похуже, чем в аналогичной среде в Швеции». Узнаете? Не правда ли, знакомая картина «революционизации» масс? И никуда от нее не денешься – национализм и экстремизм ведь братья-близнецы. В Украине, например. Впрочем, нечто похожее виделось не так давно пробудившемуся от сладкого социалистического сна обывателю в нашем родном Азербайджане…

Мечты, мечты… Где ваша сладость?

Помните обещания: надо только поставить у кормила власти истинных патриотов в лице ораторов с Мейдана, выбраться из СССР, порвать с Россией и все мигом преобразуется. Зачем нам советская колбаса, когда мы сможем производить свою национальную колбасу, не говоря уже о сырах. «Мотал пендири» только у нас, у азербайджанцев! И в ответ – тысячеголосое «Ура!» Припоминаете?

Сегодня европейские националы кричат о том же: «Вам не нужно искать работу, она сама придет к вам — если мы придем к власти. Мы защитим вас от валютных и финансовых кризисов, от террора, от всего!»

Я читаю эти строки сообщений из ЕС и перед глазами встают картины недавнего прошлого: «Дайте нам оружие и мы освободим Карабах в течение месяца!» Оружие дали, впридачу кое-что другое: «Зачем нам столько заводов, отравляющих жизнь народа?! Мы их снесем и построим новые, модерновые!»

Заводы разобрали по частям и продали в качестве металлолома в соседний Иран. Работа не только не пришла к людям, она исчезла в неизвестном направлении, и наши соотечественники давно перестали искать ее в Баку или Гяндже, молча проторив пути-дороги к просторам проклинаемой их соотечественниками России.

Не нашлось в Азербайджане силы, которая поднялась бы против этой убогой риторики, выдающей себя за национальную идеологию. Точно так же сегодня в ЕС «cоциально-демократические и христианско-демократические партии стоят растерянно в стороне, наряду с объединениями либерального или экологического толка. Они ругают новых конкурентов и называют их популистами, как будто сами с давних пор таковыми не являются». Это – фиксация «Шпигеля», в комментариях которого не меньше растерянности. И есть от чего. Почти повсеместно в Европе растет популярность правых националистических партий. В некоторых ее уголках, например, в Литве, Латвии, Словакии, Финляндии, Греции, а также в странах, не входящих в ЕС (Швейцарии и Норвегии) — представители правого крыла уже заседали или заседают в кабинете министров.

В Польше уже давно правящей является основанная близнецами Качинскими (Kaczynski) католическо-националистическая партия «Право и справедливость». Она, по-видимому, стремится подражать тому, что в Венгрии названо гражданским союзом «Фидес» -успешный пример популистского национализма, удерживающегося тут уже третий срок. На венгерской границе женщины и дети обстреливаются слезоточивым газом. Зато в новой конституции много говорится о Боге, отечестве и национальной гордости.

На вопрос о том, что сталось с социал-демократией и откуда такой прилив правых националов никто не дает внятного ответа.

Править должны знающие!

Это мудрое предостережение римского права сегодня вызывает горькую усмешку у одних и нескрываемые ухмылки у других.

«Развитие глобальной либерально-рыночной модели происходит в формах цезаризма… Внедрение либеральных ценностей происходит насильственным путем, что, собственно, и произошло в России в 90-е годы…» Это – В. Коровин, московский эксперт, член Общественной палаты РФ. От себя добавим – не только в России, но и у нас в Азербайджане. И если в Москве в рядах политических элит были либерально мыслящие лидеры , современного склада политики и экономисты, то под одеждами азербайджанского национализма не было и нет никакого либерализма. Да и национализм-то был наш, крикливо-поэтический, как говорили когда-то российские социал-демократы – мелкотравчатый. Да и откуда ему, либерализму было взяться, коли тон в нарождающейся национал-демократии задавали сплошь недоучки и удачливые рифмоплеты.

«Править должны знающие!» - это древнее правило, увы, не стало законом ни в самой нашей стране, ни в рядах ведущих политических организаций, претендующих на национальное лидерство в странах ЕС. Вот послушайте. “Мы из североитальянской Лиги Севера против «тех в Риме» и против «тех на юге», поскольку те живут за наш счет. То же – слышно в рядах бельгийских националистов, польского «Права и справедливости», Австрийской партии свободы и т.д. «Сначала немцы», - вот их девиз, или «Сначала французы», или «Сначала поляки».

Образы врага одинаковы везде: преступники, беженцы, гомосексуалисты, цыгане, «международное иудейство» или российские инвесторы. Но в первую очередь они, конечно же, против минаретов и «массового, неконтролируемого переселения». Они хотят более жестких наказаний для преступников и меньше сфер компетенции для ЕС. Они многозначительно толкуют о «доминирующей культуре» и «здоровом патриотизме».

Как соединить ужа с ежом

Однако возникает вопрос, на который европейцы не дают внятного ответа: с чего это вся Европа вдруг встала на дыбы – просвещенная, разумная и рассудительная Европа, и добавим - все еще благополучная. Недавно я с интересом прочел развернутую беседу с Джульетто Кьеза, журналистом и исследователем нестандартного мышления.

В числе прочего ему был задан вопрос о причинах кризиса европейской социал-демократии и неожиданного наступления правых, точнее правого национализма. Ответ Дж.Кьеза, человека, помимо прочего, еще и информированного, возможно, вызовет у кого-то возражения, но это ответ журналиста думающего и знающего.

Он полагает, что смена идеологий управляется соответствующими тайными институтами Запада. «Цель этой операции – сломать все институты либерально-демократического общества, сочетать эти институции с новыми – авторитарными институтами, как это происходит в Германии, Италии, Франции и так далее. Те, от кого это зависит, хотят уменьшить долю демократии и увеличивать долю авторитаризма. И это происходит не из-за действий исламистов, которые не имеют для этого ни знаний, ни возможностей. Эта стратегия Запада против Запада – инициатива западных руководящих элит».

Как и всякая политическая версия, данное соображение отнюдь не является исчерпывающей. Но она убедительней мнения о том, что перед нами вариант народной революции или спонтанной революционизации общества. Итак, перед нами продуманный управляемый процесс. Суть его в том, чтобы cделать общество более сбалансированным, избежать крайностей, не предавая европейские ценности.

Излишнее полевение бросает тень на общество, подвергает его опасностям, делая власть беззащитной. Создается угроза потери доминантной роли глобальных держав. Отсюда и закономерность появления Дональда Трампа. Все забыли, что задолго до него в России появился В.Путин - лидер волевого стиля, истинно патриотичный, сознающий неготовность, а скорее и ненужность для России демократии образца ХХI века.

Можно не сомневаться, что «немецкий или французский Путин» ждет своего часа. Пришел же, когда этого потребовала история, генерал де Голль. Перефразируя известное высказывания о коммунизме, можно сказать так: к демократии придут все, но каждый своем путем, с учетом национального своеобразия и опыта человеческой цивилизации.

Россия не Запад, но и не Восток. У России есть имя, дарованное ей самой судьбой. Всем известно, что пространство Петрово («То не страна, то континент!») имеет только одно и точное этнополитическое название – Евразия.

Среди многих баек, приписываемых И.Сталину, есть и такая. Как-то отвечая на вопрос известного писателя о будущности коммунизма, вождь будто бы сказал, как обычно прохаживаясь по кабинету и покуривая свою знаменитую трубку: «Для коммунизма народ должен созреть, как созревает… арбуз». Было такое или нет – другой вопрос. Но то, что для демократии народ, общество с его элитами должны созреть – не подвергается сомнению. Можно, разумеется, с этим постулатом не считаться, игнорировать в политической практике. Тогда получается Абульфаз Эльчибей. Со всеми вытекающими из этого факта хорошо известными тяжкими последствиями…