В Пакистане запретили День святого Валентина

Высший суд Исламабада запретил празднование Дня святого Валентина на территории Пакистана, сообщает РИА Новости.

Постановление было вынесено судом по итогам рассмотрения петиции, требующей запрета праздника и отмечающей, что он не имеет ничего общего с исламскими традициями.

Согласно решению, любые празднования запрещены как на официальном уровне, так и среди населения. Наряду с этим власти запретили пропаганду или рекламу данного праздника в СМИ.

Ежегодно 14 февраля мир отмечает День святого Валентина - День всех влюбленных.