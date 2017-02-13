 

При использовании какой банковской карты не удерживается комиссия?

 

Желаете, чтобы при снятии средств c банкомата комиссия не удерживалась? В этом случае, советуем Вам карту Unibank-ALBALI PLUS debet. За снятие средств c карты ALBALI PLUS debet в банкоматах Unibank комиссия составляет 0%-тов. Вы можете приобрести карту за 3 AZN/USD в любом филиале Unibank.

ALBALI PLUS debet предоставляет Вам следующие преимущества:

При каждой оплате Вашей покупки  с помощью  карты ALBALI PLUS debet до 20% от потраченной суммы будет возвращено Вам;

Вы  автоматически можете получать доход на размещенные Вами на карту средства, в размере до 6% годовых.

Вы сами выбираете, в какой валюте заказать карту, долларовой или манатной

Вы можете самостоятельно сделать выбор, в какой международной платежной системе заказывать карту

Заказать карту Вы можете, подойдя в любой филиал банка, захватив с собой удостоверение личности.

Более подробную информацию можно получить по номеру (012) 117, на сайте банка по адресу www.unibank.az, либо на официальных страницах банка в Фейсбук и твиттер (www.facebook.com/unibank.az и https://twitter.com/unibank).

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При использовании какой банковской карты не удерживается комиссия?
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