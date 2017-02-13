Зия Мамедов: «Я не знаю, что будет дальше»

«Я пока не хочу говорить о распоряжении президента. Честно говоря, я и сам не знаю, что будет дальше». Об этом в интервью изданию Unikal.org заявил уже бывший министр транспорта Зия Мамедов, комментируя распоряжение президента Азербайджана об объединении Министерства транспорта с Министерством связи и высоких технологий.

Зия Мамедов также уклонился от ответа на вопрос, ожидает ли он назначения на какую-либо новую должность.

«Пока ничего не могу сказать по этому вопросу. Я же не сам по себе. Эти вопросы не в моих полномочиях», - сказал Зия Мамедов.