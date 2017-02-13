 

Новые назначения в Межбанке

 

В Международном банке Азербайджана произведены новые назначения. Как сообщили haqqin.az в банке, Шола Акперова назначена на должность директора департамента по управлению персоналом.

Ш.Акперова - выпускница факультета права Бакинского государственного университета и факультета государственного и муниципального управления Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики. Занимала различные позиции на государственной службе. В 2013 году была награждена медалью «За отличие на государственной службе». До последнего назначения занимала пост директора департамента по управлению персоналом в холдинге Modern Group. Акперова принимала участие в ряде международных тренингов.

МБА привлек профессионального специалиста в сфере управления кадрами с целью применения современных методов мотивации сотрудников, личностного развития и повышения эффективности командной работы.

В то же время Мурад Гурбанов назначен на должность заместителя директора департамента по безопасности - администратора по информационной безопасности банка. Гурбанов получил степень магистра в Техническом университете Эйндховена, занимал различные посты в Министерстве связи и высоких технологий. До последнего назначения занимал должность директора департамента по информационным технологиям в ОАО Rabitabank. Мурад Гурбанов является специалистом в сфере информационных технологий и будет работать в МБА над усилением безопасности банковских операций и дальнейшим развитием этого направления.

МБА продолжает интенсивную работу по финансовой и структурной реорганизации. Новая команда МБА, возглавляемая Халидом Ахадовым и укрепленная профессиональными кадрами, ставит перед собой такие цели, как проведение мероприятий по реструктуризации и успешное завершение процессов по оздоровлению МБА в короткие сроки, а также исполнение других обязанностей, поставленных перед банком указом президента Азербайджана от 15 июля 2015 года.

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