Президент Албании едет в Баку

Президент Албании Буяр Нишани и его супруга Одета Нишани примут участие в V Глобальном Бакинском форуме, который будет проведен 16-17 марта, сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.

Согласно информации, на открытии форума, который посвящен теме «Будущее внешних связей: сила и интересы», ожидается выступление президента Албании.

В рамках форума будут обсуждены такие вопросы, как будущее трансатлантических отношений, борьба с терроризмом, роль Китая в международных отношениях, будущее Европы, угрозы популизма и экстремизма для международной безопасности.

В работе форума, который будет проведен при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и организации Международного центра Низами Гянджеви, планируется участие президентов ряда стран, бывших глав государств и правительств, известных политиков, общественных деятелей.