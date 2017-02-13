 

Боевики ИГИЛ на танках пытались прорваться в Сирию

 

Формирования террористической группировки «Исламское государство» впервые применили танки для прорыва из Ирака к границе Сирии, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

«Боевики ИГ поздно вечером в воскресенье предприняли попытку прорыва в направлении границы с Сирией у населенных пунктов Талява, Айн-эль-Хусан и Эш-Шараия», - говорится в заявлении ополченцев. Атака радикалов была отражена.

Отмечается, что «против бронемашин иракского ополчения экстремисты впервые использовали танки». В заявлении, однако, не указывается, сколько именно единиц бронетехники задействовали террористы.

В атаке сторонников ИГ, по данным командования ополчения, участвовали около 200 боевиков, не менее 50 из них были уничтожены вооруженными отрядами иракских добровольцев.

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