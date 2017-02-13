Словаки поддержали приезд армян в Баку

Председатель словацкой организации Active Youth Петр Крачала сделал заявление о присоединении к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном», сообщает пресс-служба Платформы.

«Понимая необходимость мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, выражаю уважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и Армении.

Считаю очень важным выполнение соответствующих резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, выражаю поддержку усилиям Минской группы ОБСЕ по решению конфликта.

Глубоко сожалею, что в результате нерешенности конфликта представления подрастающего поколения в обеих странах друг о друге формируются только в контексте войны.

Исходя из вышесказанного, поддерживаю идею мирного сосуществования народов. По этой причине от имени возглавляемой мной организации объявляю о присоединении к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.