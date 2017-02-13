 

В Азербайджане полтысячи новых ВИЧ-инфицированных Новые данные

Автор: Отдел информации 

В 2016 году выявлено 556 новых случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава Азербайджана.

97,3% заразившихся  граждане страны, остальные  иностранцы.

Из зарегистрированного в Центре по борьбе со СПИДом 541 инфицированного лица 64%  мужчины, 36% — женщины. Всего к концу 2016 года в Азербайджане зарегистрировано 5 376 ВИЧ-инфицированных. Из них 72,3%  мужчины, 27,7%  женщины.

На стадии СПИДа отмечено 1 312 человек.

48,7% зарегистрированных лиц инфицированы парентеральным путем при употреблении инъекционных наркотиков. У 40,4%  гетеросексуальный, 1,9%  гомосексуальный путь инфицирования, в 1,8% случаев заражение передалось от матери ребенку, в 7,3%  неизвестный путь передачи.

По поводу лечения ВИЧ отмечено, что с 2006 года, то есть с начала использования антиретровирусной терапии (АРВ-терапии), в Азербайджане лечение получили 2 538 человек.

В 2016 году АРВ-терапию начали проходить 640 человек.

В то же время в течение прошлого года 145 388 человек прошли обследование экспресс-тестированием на ВИЧ. У 105 человек обнаружена ВИЧ-инфекция.

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