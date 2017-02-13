 

Палестина привезет на Исламиаду в Баку десятки спортсменов

Автор: Отдел спорта 

Страны, входящие в Спортивную федерацию исламской солидарности (ISSF), продолжают подготовку к Играм в Баку, которые пройдут в мае этого года.

Сборная Палестины привезет на Исламиаду более 70 спортсменов. Они будут выступать в 13 видах спорта. Сейчас Олимпийский комитет Палестины отбирает спортсменов, которые поедут в Азербайджан, сообщает haqqin.az со ссылкой на maannews.

Собирает команду для участия в Исламиаде и Ливия. Местный Олимпийский комитет обратился к 12 спортивным федерациям страны, чтобы те представили кандидатов для участия в Играх. При этом Олимпийский комитет Ливии сможет взять на себя расходы лишь десяти спортсменов. Остальные должны будут ехать в Баку за свой счет.

Как известно, свои транспортные расходы страны-участницы Исламиады должны оплачивать сами. Помимо этого, за день проживания каждого спортсмена необходимо будет платить по 50 долларов.

Йемен намерен делегировать в Азербайджан 23 спортсмена. По шесть человек выступят в соревнованиях по дзюдо и борьбе, четверо – по ушу и семеро – по таэквондо.

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